《老照片說故事》基隆河畔全家福

作者與外公、外婆和母親等的全家福照片。

這一張全家福照掛在外公、外婆家的客廳，從小看到大，我十分喜愛。出國之後更是極為懷念，可是僅此一張置於廳堂之中，誰都不可以獨得。

外公是黃埔軍校第四期，隨著蔣中正撤退到台灣 ，我們住的眷村是在基隆河畔的南港光華新村。因為外公是全村官階最大，所以我們的房子是村中最後的一間，就在基隆河畔，出門便可見到河畔風光。

我仍然記得拍照的那一天，照片中間站的是外公、外婆，外公挺拔的體魄，一看就是軍人出身；外婆嬌小玲瓏，賢慧又能幹，她做的美味佳餚是世界一流。

外公右邊站的是舅舅，聰明絕頂、學霸一位。旁邊的是我的母親，雍容高貴、氣質典雅，因為當時父親在國外，我們的全家福照，永遠都沒有他。

外婆旁邊站的是我兩位阿姨，當時都還在念中學，年紀最小的阿姨很黏外婆，所以站在外婆旁邊。站在外邊的是獨立能幹的小多阿姨，據說當時外婆生了七、八個孩子，由於逃難的關係，最後只剩下四位。而小多阿姨是雙胞胎當中小的那位，另外一位大多阿姨早就已經夭折。

我和妹妹站在前面，我的衣服都是媽媽做的，穿了又穿，已經小到屁股都看見了。妹妹則是接我的衣服，所以看起來又大又長。妹妹不愛拍照，攝影 師來的那天她又在賴皮撒野，不肯好好照相，全部人姿勢都擺好了，她嘟著嘴，一副十分惱怒的樣子。我忍不住對她說：「妳笑一下可不可以？」

就這一剎那，攝影師按下了快門，千古不變的照片就這麼留下了，而我是唯一沒有看鏡頭的。

外公過世後，小多阿姨知道我十分喜歡這張照片，就大膽地從客廳牆上摘下來交給我；她說拿去翻印、加洗十二張分別給大家，這一次不要原圖那麼大，以便各家收藏。我終於可以把這一張我夢寐已久的照片帶回美國 ，這一張照片現在掛在我們家的客廳。