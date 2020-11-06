幾度拆建的鄉村學校（上）

去年五月二十九日，「上下古今」版刊登了漢人先生的大作「憶鄉里耆老士紳往事」，文中有關耆老士紳議決增修大巷小學校舍不遂的記述，觸發了我對故鄉的念想。大巷小學是我讀書和工作過的地方，很自然地願補充一些自己對它認識和了解的舊事。

正如漢人先生所寫，著名僑鄉廣東台山縣北端的大巷鄉族人，早於民國年代把三座並排的祠堂「禘廣祖」作址，辦起了作育英才的大巷小學。

祠堂坐南朝北，建在田垌中，它們分隔成一間間課室，中間最大一座除了課室，還用作校務處和集會的禮堂。祠堂前面開闢了一個偌大的操場，設有籃、排球場，跳遠、跳高沙池，還有單、雙槓。祠堂後面就是漢人先生說的「爛尾樓」，我上世紀五○年代入讀時，此樓已將就蓋好，用作課室和老師宿舍。廁所、廚房等生活設施也在此方位。

學校四周有兩米高的圍牆，東面是進出大門，西面有較小的安全出口。它容納從一至六年級各兩個教學班，是一所本地設施相當完備的完全小學。每天清晨，周圍二十多個村莊的適齡孩子們走進一間間的課室，上了三節課後回家吃午飯，飯後再返回學校繼續上課，下午三時許放學回家，結束一天的讀書學習。

後來，我離開家鄉到外地一座中等城市上高中，文革前一年回鄉過寒假，鄉親們告知，大巷小學舊貌換新顏啦。趕往學校，三座熟悉的祠堂已無蹤無影，一座龐然大建築矗立眼前。新學校格局改為坐北向南，迎面正中是兩層樓房，二樓為老師宿舍，底層是跨空進出大門。

緊挨樓房向左右延伸是校務處、課室、廚房、廁所等。東西北三面都是平房課室，圍牆把樓房課室連成一體，學校面積還和過去一樣大小。操場中央建了一座容下五、六百人的大禮堂兼室內體育館，操場和其它體育設施都一一保全下来。

在那個特殊的年代，很少新建築落成的鄉村，鄉親們、師生們用上了新校舍新設施，興奮喜悅了好長一段日子。不過，過了不久，一位鄉親偷偷跟我論及，拆了祠堂，變賣梁柱置換材料改建新房舍，這般「新」未免大打折扣，多賴祖先庇蔭，吃的是祖宗留下的老本，信然。

文革後我返回家鄉，一九六九年秋進入大巷小學附設初中班當了六年民辦教師。

➤➤➤幾度拆建的鄉村學校（下）