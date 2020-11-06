雖然我參加工作後，絕大多數是騎自行車上下班，偶然因自行車壞了要修理，或者颳風下雨，只好被逼著去擠公交車。

我家住廣州城西一德路，工作的醫院在東山區先烈路，在上個世紀五○年代至六○年代末，很少發生交通堵塞，所以騎單車飛速前進，只需要二十多分鐘就到達；而擠公交車，還要轉乘一次，總共需經過約十個車站，需時約四十分鐘。

在改革開放前三十年，移居城市人口不斷增加，加上外地出差的，國內外遊客逐漸上升，可是公共汽車 古舊狹小，其數量也遠遠落後於人口增長，以致造成城市交通非常擁擠，對上下班、購物、外來人群乘車產生無法想像的窘境。

縱使後來從匈牙利進口五十六輛新款「依卡路斯」（Ikarus）紅色大客車，也是杯水車薪，無濟於事。該新款車柴油動力，連站位可容納四十人，車廂設備有電燈照明，電鈴、車門自動開啟。直到一九六○年代末，市內營運車輛僅有六百輛。擠車的情況改善不大，上下車擁擠推撞，被市民形容為「人肉沙丁魚」，此一比喻非常恰當。

首先回顧上班擠車情景，公交車每次到站，上下車的人不守秩序，都是你衝我撞，蜂擁而上或往外衝，搞到乘務員交接崗位都不能下車或上車交接。當年還產生新的職業，即有專人站在車廂外維持秩序，並拚盡全力將上車的人擠壓進入車廂內，好讓車門及時關閉，得以迅速開行，減少誤點。在擠逼過程中，有人穿的便鞋被擠脫、戴的絨帽被擠落、掛包被夾在車門外，使汽車關不了門；更有甚者，有人手腳被碰傷變瘀黑。

當年的乘務員當班時，站在車廂前方靠近入口處，胸前佩戴乘務員證，手持一叠各程票據、剪票鉗，肩上掛一個軍用帆布袋，還有紅色慢行標誌旗。為了避開高峰時刻，我不敢賴床，盡量早起，簡單洗盥後即奔向車站，預留一個多小時作為堵車、轉車耗時。當年我由住家一德路，要趕往長堤 「愛群大廈」站候乘五號車，爾後還要在文德路換乘十一號車，才能到達東山區先烈路工作單位。由於車上人多擠逼，每平方米要站十二個人，幾乎人人都要踮起腳尖站著。車內空間狹小，空氣不流暢，熱到大汗淋漓。我上班只換乘一次公交車，算是最少的了，有的職工住在偏遠地區，還得轉三、四趟車，可以想像其艱辛程度。

在冬季，北風凜烈，寒凍刺骨，我曾在車站候車三十分鐘以上，手腳都被凍僵了，真是寒冬飲雪水，點滴在心頭。

下班時乘車秩序較好，可能有的人先去市場買菜，或接孩子放學，所以一起蜂擁到車站的人沒有上午那麼多，且大多數人無需趕時間，爭先恐後的現象不嚴重，有的職工為避免擠擁，寧願等下一班車。但也有例外，如碰上節日，大眾趕回家吃團年飯，或遇上氣候嚴寒、颳風下雨時，就人多擠逼。

當年幼兒園、托兒所不普遍，很多職工的幼兒入托困難，故上下班必須帶著小孩乘公交車回單位托兒，這是對家長乘車的負擔；公車靠站時，候車乘客蜂擁而上，大伙你推我撞，抱著小孩的乘客機靈地把孩子高舉過頭，從車窗塞入乘務員懷中，大人才空出手腳，奮力擠進車廂，幸好乘務員也理解家長的困難，發揚互助精神，積極配合。

人們已在相當長的時間內，習慣了上下班擠擁推撞，交通擠擁和低效率的公交系統，讓許多人每天要困在公交車、麵包車或私家車內一小時或更長，儘管不願意，也必須忍受。改革開放以來的四十年，城市交通有了長足發展，公交車增至數千輛，線路也增加一千多條，車廂寬闊，又有空調設備，另新建地鐵 線路十條，還有公共小客車、麵包車、私人小客車、水上巴士等交通工具，所以現時廣州上下班已不擠擁，秩序較好，大家都坐著享受舒適冷氣。

現有的九○後，當然不會感覺和理解我們當年擠乘公交車上下班的辛酸與無奈，因為沒有吃過梨子，怎知梨子的滋味呢？