《老照片說故事》屏師附小運動會合影

作者五年級全班合照。

我啟蒙於台灣 省立屏東師範專科學校附屬國民小學（現為國立屏東大學附設實驗國民小學）。約四歲多自幼兒園小班入學直到六年級畢業，一晃就是漫長的八年，毫無懸念，是我此生待過最久的母校。

當年屏師附小每年級只有甲、乙、丙、丁四個班別，每班至多三十八名同學。許多像我經歷「八年抗戰」晉升「老賊」級別的學生，都會體驗五次重新編班，故也有機會和原先不甚熟悉的同屆同學同窗共硯。加上大家的制服都有名牌，所以當年我可以輕易叫出同屆的每一位同學大名。

二○一五年十二月，在有心同學的奔走下，四個班在屏東合辦了三十二屆千歲同學會。我事後在YouTube 上看到視頻，當時的高校長、包含本班級任導師林桂玉老師在內的四名老師、和全屆三分之一約五十名同學出席。我還煞有介事地指認視頻中的老同學，可惜歲月真像一把無形的屠刀，昔時暗戀的女神已不復當年風采。

至於這張照片是我們五年級時，在十二月十二日校慶日當天，在剛結束運動會各項體育競賽後的全班大合照。

當次運動會中，我們五年丁班拿下不錯的成績，獲頒「積健為雄」錦旗一面。相片中第一排立於左側者為班導林桂玉，她認真地帶領我們走過小學最關鍵的五、六年級，許多同學初中編班考試後都如願進入升學 班，林老師完美地扶我們上馬，送入下一個學習歷程，在此由衷感謝！

遺憾的是，相片中據悉已有兩位同學英年早逝。其中站在第一排左邊第三名，未戴學生帽且狀似閉眼的張良元同學，數年後進入空軍軍官學校就讀，畢業後成為飛將軍，且升任空軍四十六作戰中隊中校中隊長。他不幸於二○○九年駕駛F-5F雙座戰鬥機，在澎湖空域失事殉職。

個頭不高的張良元同學與我相識於幼兒園小班，在屏師附小八年期間有六年與我同班，兩人情誼深厚。他的妹妹亦為舍弟的同班同學。尊翁張維雄老師尚是弟弟和我初中的恩師，曾教授我們初一生物學。

撫今追昔，只能感慨人世間的無常，著實令人唏噓不已。