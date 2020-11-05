《老照片說故事》追看電影的年代

一九八六年的「大兒子小爸爸」電影宣傳單。

上個世紀八○年代的電影宣傳單，最頂端有廣告、戲院、名稱、地址、電話，接著列印四句耳熟能詳的「愛國思想教育」標語，最底部記載劇情內容，供娛樂之用。電影宣傳單，尺寸很精簡，長十九公分、寬十三點五公分，人手一張攜帶方便。我愛看電影的程度，可以從這張一九八六年的宣傳單、「大兒子小爸爸」電影簡介，依然完好地保存在日記簿中，窺知一二。

看電影，是我的愛好之一。自一九八二年進入政治大學就讀，至一九八六年畢業，更是我最瘋狂於看電影的時期。舉凡各個學系大學部和研究所，以及各大社團舉辦一系列活動中，肯定會在我校四維堂播放電影，而我絕對比上課唸書還要認真千百倍，無須三催四請，一定自動自發提早占位子。如果一學期以五個月計算，每個月平均播放五部電影，我是寧可犧牲唸書時間，也要看足二十五場電影的人。

校內播放電影，雖非好萊塢 院線新片，卻是頗具知名度的經典佳片，例如：「屋上提琴手」、「齊瓦哥醫生」、「虎豹小霸王」、「亂世佳人」、「戰地春夢」、「羅馬假期」、「魂斷藍橋」、「金玉盟」、「真善美」等，好片連連不打緊，更具吸引力的是完全免費入場，只要肯花時間，即可坐擁大銀幕的視覺享受，和立體聲的震撼效果。三十多年前，有如此這般的奢華享受，真的讓人樂歪了，再算算省下可觀的電影門票開銷，和我一樣搶占位子看戲者，比比皆是啊！

一學期二十五部電影，這樣的數量應該不算少。可是對於看電影成痴的我，光是欣賞懷舊老片，似乎還不太過癮，如果能追上好萊塢的最新院線佳片，豈不是更妙呢！由於政治大學位居台北市郊，我必須前進當年熱鬧滾滾的西門町和人聲鼎沸的公館，那裡才有較具規模的豪華電影院 ，日新戲院和統帥戲院坐落在西門町，公館則有大世紀戲院和東南亞 戲院稱霸一方。

大學時代，不管如何唸書才是本業，到校外看電影只能利用假日。以當年的消費水準看來，電影門票一張要價新台幣一百一十至一百二十元左右，實在不便宜。為了省錢起見，我幾乎都是趕假日早場電影，一來可以拿到好價錢，二來戲院裡觀眾人數少，不吵雜，又可以挑選喜歡的位子入座。

在正宗的戲院看電影，舞台銀幕之壯觀是學校所不能及的，杜比環繞音響設備讓電影更引人入勝，一場一百二十分鐘的電影，緊湊的劇情搭配超級的聲光效果，看得我目不轉睛直呼過癮，犧牲假日補眠時間也在所不惜，絕對值回票價啊！

一九八六年「大兒子小爸爸」這張電影宣傳單，便是我追看當年的院線片，所留下來的成績單，也為熱愛電影的我寫下珍藏的註解。