那天早上隊長也在發脾氣，說有人用米飯去餵豬；隊長說白米飯餵豬，要天打煞的。一個四十多歲、老實巴交的漢子囁嚅著說，是孩子吃剩的剩菜，天熱都變餿了，才倒掉的。隊長喉嚨更響了，「剩菜都是用面盆裝的？」從那天起，食堂改為按人頭定量供應，十五歲以下的孩子減半。

第五天早晨出大事了。唐老師早起，抽著菸在外面溜了一圈回來，馬上急吼吼叫我們開會。我們急忙起身，半著衣服排好了隊。看樣子老師真的生氣了，長臉拉成了方臉，脖子爆青筋，說：「你們不文明，你們不但不文明，還不道德，沒教養！」他大聲問昨晚誰去野山崗大便的？沒有人回答。

唐老師突然大吼一聲：「那是人家的祖墳呀！你們，你們……」他語不成句，最後要求我們排好隊，帶好鏟子、籮筐和廢報紙，不讓吃早飯，一起去鏟糞，給人家祖宗道歉。我們真沒想到會出這樣大禍，大家都垂頭喪氣地跟著。

可奇怪的是，在亂崗堆上找不到糞便，有同學眼尖，說好像是被人鏟過了。大家心裡都非常歉愧，自己拉的屎，怎能叫人家打掃呢？事情鬧大了，肯定也傳開了。我看見房東 老田拉著唐老師在悄悄說話，唐老師面有喜色，不斷在點頭道謝。

出工前唐老師告訴我們，房東為我們解決了上廁所難的事，決定在他的柴屋闢一個廁所，還負責打掃。 這是貧下中農對我們的關心，希望大家要保持廁所的整潔，並要求大家保密，不要對外去講。唐老師前半段講話我是懂的，但為什麼要保密呀，我有些納悶。

下午收了工，我們都輪流去上新廁所。它不遠，食堂的後面，後面的白牆上有「人民公社萬歲」的紅字標語。那個進深不足十米的柴房，在兩個柱子間用鐵絲拉了一個布門簾，鐵絲一端掛了一條青花土布毛巾，有人如廁時取下毛巾，離開時再掛上。簾後有一個農村用的乾淨糞桶，比上海手拎的馬桶高了點，但還可以將就。同學們非常高興，我知道唐老師也很高興，我看見門簾後有依依的香菸白煙。

生產隊長沒有高興。那天早上他大怒，說國家讓你們放開肚皮吃飯，但還要大家鼓足勁生產；現在有些人吃飯打衝鋒，做事磨洋工，出工遲到，小個便要半小時，一壟地，說是翻過了，野草還是老樣子。隊長管隊長講，社員們一副愛理不理樣子，抹了抹剛吃完早飯的嘴，扛著鋤頭出工去了。

為期二周的秋種秋收終於結束了，明天我們要回上海去了。可傍晚去食堂打飯時的熱鬧現象都不見了，沒有一個社員，只有我們學生。唐老師去問炊事員是怎麼一回事，炊事員說食堂不辦了，今天是為我們學生做的最後一頓晚飯，社員們已是各家小灶重新開火。

人回到了上海，心裡還是擱著二個問題：墳堆裡的屎是被誰鏟的？房東為什麼要對廁所保密？

➤➤➤放開肚皮吃飯（上）