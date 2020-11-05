壯觀的打豆場面（下）

那年我回鄉勞動，第一回參加打豆，連枷就是不會打，先是甩不起來，連枷頭轉半個圈就停，後來是不能連貫，一下再一下，很慢。大家都回家吃飯了，我就要哥哥留下，一遍一遍地教我，一遍一遍地學打，總算有點上路了。到了第二、三年，打連枷就比較熟練了，我隨便哪隻手放在前，都能使著勁兒打，左手向前打一歇，再換右手向前打一歇，輪流調換，也就不太吃力了。

打豆時，太陽明晃晃地掛在空中，燙人地照下來，攤場上豆灰騰起，有點嗆人。汗和著灰淌進眼睛裡，有點難受，可手不能停、不能擦，只得用力夾夾，再瞇縫著眼睛打。又熱又嗆，這時基本上沒人講話的。

第一遍打好，打連枷的人休息一氣，等豆秸翻完了邊，接著從頭來起，打第二遍。第二遍打好，打連枷的人先走，下河去洗手洗腳，男的還有洗頭的，涼爽一陣。而攤場四周的清掃、撿豆，就歸翻邊和攔簸米的人了。

因起大早拔豆，吃飯前又打過豆的，所以下午上工遲些，一般要到三時，當然也是為了使豆秸曬得更乾燥些，讓豆粒盡可能被打下來。此時，同樣也要用連枷打一遍，翻個邊後再打一遍，然後拍拍豆秸，抖掉豆粒，把它們堆到邊上，眾社員便把底下的攏到一堆一堆的，開始畚的畚、篩的篩，最後用風車扇。那些乾乾淨淨的黃豆，便一簍又一簍被抬進倉庫，倒在一邊，堆成一座黃豆的小山。幾千斤、上萬斤的黃豆堆堆，金燦燦的，看得人心花怒放。

恢復高考後，我考上大學離開了家鄉。幾年後，實行農村聯產承包責任制，田地分到各戶。

家鄉幾個較大的攤場也被畫成格子狀，一格一格地分到了各家，接下來大多為先富起來的人家買走，拼湊為新的宅基地，蓋上了一座座新房子。三十多年來，我再也沒有見過幾十人打豆的壯觀場面了。現在想起，故記下，以之為念。

➤➤➤壯觀的打豆場面（上）