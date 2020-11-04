壯觀的打豆場面（上）

八月中秋前回老家，看見水泥公路兩旁、村口停車場邊、甚至人家門口的小塊空地上，也都見縫插針地曬著豆秸，有的已經曝曬過，主人正在用連枷打著。我知道，這是黃豆的一種，叫「八月白」，於農曆八月收穫的，豆子顏色白些；在皖南歙縣南鄉，以前大多種「六月黃」， 是農曆六月收割的，豆子呈淺黃色，因為豆腥味輕微，豆漿濃香，豆腐口感好，用它搾出的豆油精緻、大補，自古以來就是產婦必備的補品。現在農戶種得最多的是「大青豆」，顧名思義，豆粒大，顏色發青，是從北方傳來的，夏秋季能接著種的，剝下嫩豆能炒、能燉，當菜吃最好。

望著這兒那兒零星的打豆人，突然想起了以前的事情，那數十人打豆的場面，不由自主地浮現在我的面前，在四十多年前的農村中，那是可以冠之「壯觀」二字的。

俗話說，「六月六，拔黃豆」。「六月黃」老了，豆莢乾燥，豆葉焦黃，才能拔。如有青葉、有青莢，那還不曾熟，豆粒瞎癟，不飽滿，不出油的。等到豆莢乾燥，那會戳手的，一用力還會裂開，豆粒就會撒到地裡。要是曬著了太陽，爆裂開的豆會更多。所以拔豆要起早，有霧氣、有露水，豆莢軟和點，不會裂，拔起來也不那樣戳手。

生產隊裡社員多，一出動就是五、六十人，多的上百人，每人占一塊地盤，幾山幾壟全排滿了。拔完豆秸，捆起來挑回村中，一個小組一個攤場，大家把豆秸鋪下來，讓它曬。這攤曬豆秸也是有講究的，一排一排，蔸朝外，杪朝裡，整整齊齊，以利於之後好打、好翻。

拔豆要選大晴天，打豆是太陽愈熾熱愈好。豆秸曬乾，豆莢自家都要爆開許多的，再一打，豆莢更是一個個裂開。這樣，快中午時，就要先打一遍，叫「打」，是名副其實的用連枷打豆秸。十一時，隊長、組長口哨一吹，幾十人、幾十人地湧到一個個攤場上，那場景很熱鬧。一部分人端著連枷，使勁甩打；另一部分人，把打過的豆秸翻個邊；還有幾個老太婆，端著簸米圍在周邊，擋著爆出的豆粒，不讓它們滾到陰溝裡、石塝下。

打豆的有兩隊，前一隊甩連枷打過去，後一隊緊緊跟上，同樣甩連枷打過去。後一隊過去了，翻的人趕快動手，把豆秸翻個邊。

打連枷要有一定的技巧，握著棍子的兩隻手，前後要一致，用力要均勻，甩得起來，甩得活泛，一下接一下，不能有絲毫停頓。否則，跟不上趟，半路停了，後頭的人可能會拾根豆秸，打那人的屁股。

集體打豆，既要發揮個人的技術，又要顧及邊上的人，以協調一致，共同前進。二、三十人橫排成兩隊，一同甩著連枷，「啪、啪、啪」，響聲震耳，傳遍整個村莊；翻豆秸的也要跟上趟，落後會遭人嘲笑。

➤➤➤壯觀的打豆場面（下）