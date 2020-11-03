文革前後兩個十年（下）

每個英雄的事蹟我們都要學習、討論、寫學習心得，如果在本地，還要去參觀事蹟展覽，前後需要兩、三周。時間一長，學生們對開大會、聽報告產生厭煩情緒，會場裡一片嗡嗡地說話聲，老師勸告壓制不住，就拿出語錄本指定翻到某頁，然後高呼：「毛主席教導我們說……，」學生們接著齊聲朗讀：「加強紀律性，革命無不勝。」會場立即安靜下來，老師繼續說教，但只過了幾分鐘，嗡嗡聲故態復萌，於是再次齊讀該條語錄，一場大會往往要多次重複這一法寶。

教師沒有課程可教，學生沒有課本內容可學，於是只有加大勞動和軍訓來填補時間，推行走學工、學農、學軍的五七道路。當時每年六月去農村參加三夏（夏收、夏種和夏管）和十月的三秋（秋收、秋耕和秋種）勞動，兩者是最重要的勞動時段。全校師生下到各公社，以班為單位下到生產隊，由隊上安排和貧下中農同吃、同住、同勞動。師生分散住在飼養室、磨房等處，交糧票輪流在農民家吃飯，參加大田所有的勞動，時間約一周到十天。

平時農村也有幹不完的農活，學大寨要平整土地，學生參加把高處的土地挖起來往低處運送，挖魚池、塘庫發展生產隊的副業；再沒有事，也可以組織學生把城市的垃圾、灰土當肥料運到幾十里外的生產隊去，運送的架子車由學生自己去借來，來去需要一天，吃飯靠自帶乾糧解決。

當時的學工比較容易安排，聯繫一家工廠，一個年級來學工一個月。我帶的班曾在勞模和九大代表吳桂賢的國棉一廠、電子元件廠等處勞動過。學生們學習接線頭、焊零件，推車運送產品、打掃衛生、學習當工人，下班聽老工人憶苦思甜和吳桂賢報告九大盛況，在食堂自己掏錢買飯，晚上回家。

珍寶島事件後全國展開「深挖洞」，學校空地上挖了很多防空壕，為了防原子彈，上面再加蓋木板填土作防護棚。同時組織學生「拉練」，就是師生自己背著背包在本地周邊各公社步行走一大圈，為時一周，夜晚在生產隊農戶家過夜。

當時認為，學工、學農、學軍是毛主席對馬克思列寧主義的偉大發展，是馬列主義新的里程碑，全國人民都要學習和實踐，生產隊和各工廠都要支持學生走五七道路。當時城裡的學生、幹部年年要花很多時間，去農村支援各人民公社發展農業；但生產仍然上不去，糧食製品都要憑糧票購買，雞蛋 極為稀罕，產婦憑孩子的出生證可買一斤雞蛋補補身子，買過後就在出生證蓋上「雞蛋已供」的圖章。

改革開放後，公社取消，農村再不需要城裡人去支援，也不要人送塵土下鄉，農村的生產反而大發展，市場供應比以前豐富多了。是什麼原因形成這樣強烈的反差值得思考和研究。

文革後期大家也明白那些鬥爭都是上面的事，和我們小老百姓關係不大，各種勞動雖然辛苦，但是不用動腦子，老師下了班便沒有事，不用費腦筋鑽研教材和批改作業，空餘時間便興起：男的製作半導體、學照相和打磨家具之風；女的就打毛線、學裁剪。我們常幾人相約，周末騎車兩小時到西安的處理品商店買半導體零部件，或在現場交換。收音機的盒子也自己用三合板黏合，用砂紙打磨精光，抹上清漆，嵌入毛主席紀念章，外形很美觀。

我是學文的，不懂半導體原理，不會看線路圖，經過物理老師指點，慢慢也入了門。照相都是買處理的膠卷和相紙，晚上沖洗底片和印照片弄到三更半夜，進一步學放大照片。感謝文革空餘的時間多，我學會了很多新玩藝，豐富了生活。

那時各大單位競相製作毛主席紀念章，根據本單位的資源，像章的原料各有不同，塑料的、木刻的、絲織的、不銹鋼的、飛機鋁材的；核桃 大的、雞蛋大的、飯碗大的、臉盆大的。人人衣服前襟佩戴像章，現在反映文革時期的電影，影中人各個戴像章，表達了那個時代的風貌。而且能佩戴像章也是一種身分的象徵，「四類分子」就沒有資格戴，你沒有像章，身分就可疑了。

有的人為了表示對主席忠誠，把像章別在肌肉 上，人人紛紛投去敬佩的目光。因此，社會上也掀起收藏像章的熱潮，很快就生產出像章收藏盒或收藏本，有的人本事大，收藏量成千上萬，家裡有專用的收藏櫃。事蹟引起轟動，開辦展覽會，參觀者紛至沓來，傳為美談，蔚為奇觀。

文革老百姓閒暇，我們也只三十來歲，於是悄悄掀起生娃熱潮，家裡已有兩個光葫蘆，還想兒女雙全。孩子一多，糧食緊張，就騎車到農村集市買麥子，回來拉到街道磨坊加工成麵粉，補充家裡糧食；讓大一點的孩子站在小凳子上學做饅頭，全家吃飽，有時再馱著麵粉去農村換大米。南方人總想念著從小吃慣的大米。

文革十年的歲月就是這樣在流水般的一個接一個的驚詫中過去，人們鬥來鬥去，惡言惡語習慣了；有的人則變成以「關我屁事」冷對一切，對他人、對社會、對國家都漠不關心，必要時嘴裡冠冕堂皇，馬列主義對外，心裡只有自己的小算盤。同時，貪污腐化分子層出不窮，從村幹部到中央大員抓了一茬又一茬，搜出來的鈔票以噸計，金銀財寶裝幾十卡車。這種風氣已成全民的慣性，看來要恢復到「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」還得幾代人的努力。

文革敗壞了全民的道德風貌，十年動亂影響後面幾代人，直到現在，每逢八一八（一九六六年八月十八日，毛澤東檢閱紅衛兵的日子）、五月七日（毛主席發布五七指示的日子），我都不由想起，當年認為這些日子都具有畫時代的偉大意義，隆重非凡，現在的年輕人竟然都不知道了。唉，俱往也，只有我們這樣的老人才想起這些時代的傷疤。

➤➤➤文革前後兩個十年（上）

➤➤➤文革前後兩個十年（中）