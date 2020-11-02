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《老照片說故事》闔家泛舟記

文、圖╱懷鄉
作者一家三十四年前到賓州泛舟。
作者一家三十四年前到賓州泛舟。

這是三十四年前的春天，熱心的鄰居吳先生夫婦，趁著冬雪融化，河水上漲，帶初來乍到的我們開開洋葷，到賓州泛舟。我們先把車停在遊客停車場，買了票，坐上公司的車，到上游碼頭下車換舟，接著每人脖子套上救生圈，就順流而下，直奔目的地——停車場旁的碼頭。

管理員再三叮囑，河水深淺不一，有時深不見底，有時水淺不利行舟，務必遵照沿途的警示標誌，盡量避開湍急有水花之處。同行的朋友一家一舟，同時出發，起初河面平靜，水波不興，我們隨波逐流，倒也輕鬆。

划著划著，水流湍急，河上豎立的警示桿，要我們不可越雷池一步；只是，不管我和一雙兒女怎麼使勁兒，好像都幫不上大忙，還是得靠一家之主的外子獨撐大局，竭力划離警戒線，我只能哼唱主日學詩歌：「有主在我船上，我就不怕風浪」，來鼓舞士氣。

最讓我們擔心的是，大夥同時出發，前後呼應，鄰居吳太太還給我們照下這張照片。

只是，識途老馬、駕輕就熟的他們，早就船過水無痕，划得杳無蹤影。眼看天色就要暗了，環顧四下無人，我們卻還在河上漂泊，沒有「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的悠閒，只能感嘆窮山惡水何時了？好不容易終於抵達目的地時，早就上岸的朋友才鬆口氣，我們一行人、尤其外子也精疲力盡。

物換星移，如今掌舵的外子已先行下船，當年少不更事的兒子，卻因那次泛舟的啓發，成了戶外活動如騎重型機車、衝浪、三鐵、攀岩、冬泳、彈跳、漆彈、騎自行車、滑雪等，無役不與的好小子，正如經上記的：「試煉當時以為苦，事後卻結出平安的果子。」

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