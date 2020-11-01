文革前後兩個十年（上）

我一九五五年師範大學畢業，當了中學外語教師，到一九七六年，恰好文革前後各十年。兩個十年，兩種境遇，兩種結果。

前十年專心致志，努力搞好教學，個人業務水平日益精進，學生人才輩出。我工作後仍每天堅持讀書，努力進修，通讀了「鋼鐵是怎樣煉成的」等原版書籍。學校看到我學習努力 ，讓我總結經驗在全校表揚推廣。我描述學生熱心學習俄語的文章刊登在北京 的俄文報紙「中蘇友好報」上，蘇聯人看到該文，寄來一百多封信表示鼓勵。我還發動學生回信，建立了友誼，學生學習俄語的熱情高漲，學習質量也大提高，高考成績名列全省前茅；多人考入外語專業，陝北學生成份好，畢業後不少人成了外交官、翻譯人員。

六○年代初，國家編寫俄語新教材，我參加省上審讀討論。全省八所重點學校試用新教材，我們學校是其中之一；八校建立聯合教研組，輪流聽課，定期研討。這項工作一直延續到文革前夕，極大地推動教學水平的提高。為了適應新要求，地區抽調近百名教師集中培訓，聘請我擔任主講教師，為時半年。這也進一步促進我鑽研教材。

一九六四 年開始，四清、社教等運動逐步開展。先是每天下午搞運動，暑假全部辦成封閉式的集訓會，學文件、開小組會、背靠背揭發問題、面對面展開鬥爭。工作組按「桃園經驗」把全校教職工分成四類，一類是扎根串連的根子，全校僅一、兩人是最值得信任的人，工作組聽他們分析學校情況；二類是依靠對象，大部分是參加工作不久的新進大學畢業生；三類是「有嚴重問題的人」，必須經過批判鬥爭，才能「下樓」回到群眾隊伍；四類是學校的走資派領導以及解放前參加工作的老教師，他們歷史上與舊社會有千絲萬縷的關係，是敵我矛盾，屬於「牛鬼蛇神」，是要清理打倒的。其實，他們只是一般歷史問題，早有結論。

三十歲左右校內的業務骨幹幾乎全屬於三類，當時認為解放後十七年，所有的學校都執行了一條又粗又長又黑的劉鄧資產階級教育 路線，學校的所有領導人員和業務骨幹都是這條「毒籐」上的瓜，我們的罪莫大焉！

運動一浪接一浪，進入十多年全民搞階級鬥爭的空前時期，高考停止、文化課停止，人們每天的工作就是反覆讀毛選四卷、背語錄、學兩報（人民日報、解放軍報）一刊（紅旗雜誌）的長篇批判文章。