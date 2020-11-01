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《老照片說故事》兩款計步器

文、圖╱秦博瑞
左起為作者孫女、兒子贈送的計步器。
左起為作者孫女、兒子贈送的計步器。

大孫女見我剛退休那陣子在家中賦閒，就對我說：「爺爺您在家裡無事可做，閒著也是閒著，那就請您把豆豆（大孫女的寵物狗狗）的飲食起居照管好吧。」我和老伴簡單商量了一下，就把這活兒應承下來了，從此我成了大孫女的狗倌，老伴充當了狗倌助理。

從此，生活內容豐富而繁忙起來了。除了為豆豆採購、蒸煮食物，有時還要帶它看病外，雷打不動的是，每天要帶牠兩次散步溜彎。孫女見我們對豆豆管理餵養得好，白白胖胖令人喜歡，特地給我買了一個機械計步器，讓我散步溜狗時掛在腰帶上，隨著腿腳的運動記錄步數。那時我剛剛六十幾歲，雖已不再年富力強，但卻餘勇猶存，每天計步器上顯示的數字都在兩萬步以上。

十幾年之後，我已七十多歲了。一次赴美探親在兒子家小住，每天和老伴在小區和臨近公園、超市、書店溜彎和閒逛。兒子說：「您這個習慣挺好，流水不腐戶樞不蠹。散步是老年人最適宜的運動方式。改日給您買個電子計步器，掛在腰帶上計錄步數。不要走的過量了，走太多反而不利健康。」

次日，兒子買來了小巧新穎的電子計步器，並教會了我的使用方法，接著我把它戴在身上走了幾步，果然顯示出了步數。第二天我和老伴出門時，我就戴上了它，逛了幾個地方回來，上面顯示走了近一萬步。

回國後我一直帶著它在家散步，外出旅遊，甚至乘坐郵輪去國外旅遊也一直戴著它。每天大都控制在一萬步左右，再多了就有點累的感覺了。看來，歲月真的不饒人！六十多歲時，日走兩萬步並不覺累；七十多歲時，日走萬步就有了累的感覺。如今以上兩款計步器都已過時。口袋裡的智慧手機隨時隨地的記錄著步數。計步工具雖然先進了，但年逾八旬的我，每天散步的適宜步數卻下滑到了六、七千步，再多了就要喊累了！

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