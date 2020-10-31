一九七八年初，我從甘肅調到香河縣醫院工作，第一次在街上見到一種有兩個把手的、大多由男人推的獨輪車，特別是在趕集日，有的載滿貨物，有的在車上或兩側綁著活豬、活羊，還有的車上坐著老人或孩童；有時還見有人用一隻手推著小車，四平八穩地前行。

後來，我有機會用空車親身體驗一番，方知要保持小推車的平衡並非易事。至於小車的名字，我請教過五位朋友，得到四個答案，本文就叫它獨輪小推車吧。我家曾發生一件刻骨銘心的事與其有關，所以獨輪小推車給我留下極其深刻的記憶。

一九七六年七月二十八日淩晨，唐山發生了七點八級大地震 ，破壞力波及到一百三十公里以外的香河縣，醫院職工宿舍的屋頂也有損壞，受損的宿舍經過簡單的修整成了棚屋，我剛到縣醫院時就住進了這樣的棚屋。

因為在棚屋裡生活有諸多不便，不久我租了附近的農民房。另起爐灶比想像的要難得多，遇到的第一個難題是，當年很多生活必須品還是計畫供應，因為我是集體戶口，生活必須品沒有個人指標。

有朋友見我遇到困難，設法為我搞到了購買燃煤的一次性批條，那時已從煤球進入蜂窩煤時代，我可以買到上百塊兒蜂窩煤。一天正趕上妻子休息在家，我利用中午時間到煤廠辦完購煤手續，請送煤工把煤運到家。按規定，送煤工負責把煤送到院門外，從院門外搬到自家的住室需要自己動手。我囑咐妻子等我回來再搬運，說完匆匆趕去上班，沒想到妻子和孩子自告奮勇承攬下搬運任務；意外的是，在搬運過程中孩子不小心弄碎了十幾塊煤。

妻子見了，很不高興地責怪孩子說：「你知道這煤來的多不容易嗎，做事太粗心了！」熱心腸的房東 大姐知道了這件事，從屋裡拿出一個提筐安慰妻子說：「大妹子不用著急，用碎煤可以到煤廠換整塊兒的。」

房東大姐一邊說一邊幫著把碎煤收拾好裝在筐裡，又從院子一個角落推過來一輛小獨輪車對妻子說：「咱這兒離煤廠得有二里路，把煤筐放在車上推著走可以省好大勁呢！」

謝過了房東大姐，妻子小心翼翼地推起小車與孩子一起上了路。就在母子倆說說笑笑在路邊行走途中，一輛馬車的聲音從身後傳來，妻子心裡一緊張，小推車和煤筐一起翻倒在地上。母子倆趕緊重新收拾，把碎煤裝好，擦去額頭上的汗互相對視了一下，見雙方臉上一道道煤灰，然後笑著繼續趕往煤廠。

順利地換好了煤塊兒，母子倆從煤廠高高興興安全地回到家，就在進院門時，妻子沒拿捏好推車的勁兒，小推車剛一拐彎兒就和煤筐再次翻倒在地上。妻子扭了腰，面對地上的碎煤塊兒流下了傷心委屈的眼淚。