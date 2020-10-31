我出生在湖南邵陽，在那種被稱為「階級敵人」的「黑五類」家庭裡。從孩提時代開始，我就看到老實巴交的父親，響應國家「公私合營」的號召，無償捐出和母親經營的「夫妻」士多（Store）店。

父親主動割掉自己的資產階級尾巴，從工商業兼地主的小店老闆，憑著雙手打算盤的特長，「洗心革面」成為市屬私營商店的總會計。

雖然父親既不抽菸又不喝酒，但僅靠每月二十八元的微薄工資，無法養活九口之家。為了活下去，就連僅剩一條腿的母親，也要撐著拐杖，在路邊擺攤賣汽水。我們兄弟姊妹七人，從小便賣苦力，掙錢交學費和補貼家用。每到寒暑假，我們便在大姊、二姊帶領下，去建築工地挑磚剁磚，去給水泥廠挖運黃泥，一分一厘地積攢學費。

到了冬季，冰天雪地的時候，我和三哥還光著身子，冒著生命危險，沉入資江河底，打撈裝船遺落的焦碳，用來換取救命的生活費。當時我們家雖然窮得連飯都吃不飽，卻仍然很快樂。但是，父親被打成「投機倒把」的現行反革命分子的厄運，讓我陷入了恐懼和仇恨的深淵！

常言道：「窮人的孩子早當家」。我從六、七歲起便開始賣冰棒、擦皮鞋掙點小錢，減輕父母的負擔。

當時物質匱乏，每戶憑票可購兩包香菸，我自作聰明，拿著父親憑票從店裡買來的兩包飛馬牌香菸，化整為零，每包拆散成二十根，利用在汽車 站替旅客擦皮鞋時，一根根推銷賺點差價。

我清楚地記得，當時在我抽出一支香菸給客人收了兩分錢後，「不准動！把錢給我！」只見一個矮個子、滿臉傷疤、凶神惡煞的市場管理員一聲大吼，嚇得我屁滾尿流地撒腿逃命，他在後面邊追邊喊：「抓住這個小投機倒把分子。」

我很快就被逮住，在市場管理處受審。我從小就是倔脾氣，無論他怎樣喊打喊殺、軟硬兼施，死豬不怕開水燙，我就是不交代香菸的來源，更不會供出父親。然而他們小題大作，認准這是階級鬥爭新動向，並且和派出所、商業局順藤摸瓜，查到這盒菸是由我父親買走的。

就這樣，他們不分青紅皂白，對我連掉下樹葉都怕打破頭、膽小如鼠、安分守己的父親大打出手。

在那個天天喊叫「千萬不要忘記階級鬥爭」的時代，父親不但被撤銷總會計職務，還被視為階級敵人，掛上投機倒把分子的黑牌子，在全巿商業系統的大會上，被輪番上台的人批鬥！

這情景讓我稚嫩的心受到重創，迄今為止，時隔半個世紀，至今還留下深深的傷痕。