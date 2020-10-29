《老照片說故事》六十七年前的愛妻照片

作者愛妻攝於六十七年前的照片。

這是我妻子於六十七年前、結婚才一個多月時拍的照片。

一九五三年七月，我與浙西淳安縣城一位幼兒教師結為連理。九月我去上海一高校學習，不久，新婚妻子把剛拍的一張底片寄給我，要我在上海照相館洗；因為上海照相館水平高，又可以把照片著色，那年代還沒有彩色膠卷。照片洗出來後，我拿給同宿舍的五個同學看，他們看後大為稱讚，說我愛人美如電影 明星。我聽了內心也是美滋滋的，有誰不喜歡別人誇自己的老婆漂亮呢！

半年後，校團委任命我為年級團支部書記，因為當時團中央第一書記胡耀邦說，高校團支書必須學習好，否則起不了帶頭作用。我同班同學C某，出身貧農，為人忠厚老實，是第一學期年級團支書，但他學習感到吃力，所以第二學期就把他換了，委任我當團支書。

不久，黨支部在爭取入黨的積極分子會議上宣布，我排名第一。我是班上籃球隊員，一百米短跑成績十二秒。當時躊躇滿志，以天之驕子自居，對前途充滿信心和期待，也被一些同學看好甚至羨慕。臨畢業時，有好幾位女生給我拋來繡球，她們雖然學歷高，家在大城市，家境也較富裕；我妻子出身貧寒，家在浙西農村，學歷低。可她不僅形象姣好，且心地純潔，善良天真，我真心愛她，因而不為拋來的繡球所動。

正是由於這樣的抉擇，我在一九五七年整風反右政治運動中，被劃為反黨、反社會主義的右派分子，幾遭滅頂之災時，才二十二歲的年輕妻子與我不離不棄，相濡以沫，一直陪伴著我。有人動員她和我畫清界限，實質是叫她和我分手；但她毫不動搖，直至被迫和我一起退職，回老家浙西農村當農民，受盡屈辱。

為了生計，她把兩個幼兒分別由姥姥、姨媽帶養，自個兒跑到遠在他鄉的高山上當民辦教師，又到煤礦區修鐵路。風霜刀劍二十年，無怨無悔，始終與我心連心，最後終於迎來了明媚的春天，恢復了做人的尊嚴。

十年前我們夫婦移居來美，住在一老年公寓，安度晚年。豈知今年新冠肺炎 突然爆發，我倆平均年齡已八十七歲，是高危人群，不敢出門。我因有慢阻肺病且腰椎受傷，做飯、打掃等家務事全由老伴包了。我真心疼她，對她說：「難為妳了。」她說：「只要你身體好，我做牛做馬都願意。」

我有時跟她說：「妳嫁給我，這一輩子受的委屈苦難太多，我常感內疚。」她說：「我願意。如有下輩子，還要和你做夫妻。」

近年來，親朋好友先後離世，不禁淒然，也難免談起我們的身後事。我對她說，我年齡比她大，疾病又多，可能先走。我向她建議，我走後，她應到一個新環境生活，以免在舊宅觸景生情。她聽後說：「你走了，我也不想活了。」

八年前，我曾向她隱瞞我罹癌之事，近日才告訴她痊癒了。思前想後，我們只能互相開導，生老病死是自然法則，要坦然處之。由於互相鼓勵，在抵達人生旅程終點前，我與老伴歡樂多於憂鬱，我們常常翻閱相冊，我每次最愛看的就是這張六十七年前拍攝的、愛妻的照片。