《老照片說故事》世上最小的手表

作者二十年前買給妻子的仕女手表。

妻子年輕時長得明眸皓齒，皮膚光潔細嫩，雙頰白裡透紅，但是她從來不用化妝品，在我眼中她是一個天生麗質的大美人。我很喜歡買珠寶首飾給她，覺得她配戴精美的手飾之後更加嫵媚動人。不過，妻子生性儉樸，不喜歡花大錢買貴重的首飾，因此平日有空我就找些參考資料，對各種珠寶首飾詳加研究，期能買到物超所值，又合乎她心意的首飾。

這個精美的仕女手表是大約二十年前我買給妻子的，是在一家骨董店買的，並非購自豪華的珠寶店。這種骨董金表當年市價約兩千美元 ，店家竟只標價二百美元，我毫不猶豫地立即買下。

這個手表的表殻及表帶是K金打造的，非常小巧精緻，表面直徑大約只有一點五公分，上面刻有LeCoutre（樂固特）牌名。我知道樂固特是瑞士最古老的製表名廠之一，創立於一八三三年，後來與法國製表名家Jaeger（積家）技術合作，創製出當時世界上最小最薄的手表，到一九三七年公司改名為 Jaeger-LeCoutte (積家-樂固特鐘表廠），有些手表收藏家認為樂固特表比勞力士（Rolex）表更名貴。手表上的廠牌名只有LeCoutre 一個字，猜想應該是在一九三七年左右製造的；出廠已經六十多年，手表和表盒都還煥然如新，可見昔日物主對它的珍惜與細心維護。

表盒內壁是燙金絲絨，印有精美的文字和圖案，盒蓋內印著一行英文大字及四行小字；大字是「世上最非凡的鐘表」，小字是「世上最複雜的手表」、「世上最獨特的手表」、「世上最小的手表」、「世上最薄的手表」。這幾個句子對這個手表作了最忠實的描述，我不覺得太誇張。

這個金表及表盒都是精美的藝術品，妻子看了很喜歡，但是她二十年來沒有戴過這個手表，因為後來我在職場改換跑道了，不再有公務交際應酬需要妻子陪同出席。樸素的妻子平常不戴首飾，所以這個金表只有放在百寶箱裡，在我們偶爾心血來潮時才拿出來欣賞一番。