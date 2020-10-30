河中的野生魚多是「烏塗塗」，一種小魚，大小僅筷子粗，寸長，烤乾後骨酥肉香；另有鯽魚，小約兩、三寸，大的約有半斤，還有河鰻、河蝦、河蟹，偶爾也有塘中溜出的草魚、鰱魚、鯉魚，遇上撈起二、三斤的大魚，我們都歡呼起來。

有時，我們就堆在涼棚裡幾塊木板架起的榻上聽依伯講舊事，他說現在（六○年代）人多，河水不如舊往潔淨。

五○年代及之前，河裡的魚蝦蟹很多，河蟹遷徙旺時，一潮汐可撈到幾桶；春初，鰻魚苗從閩江口入內河而上，多是在夜半潮高時，每翹起一罾，罾底和筷子粗細長短一般的鰻魚苗足有小半臉盆。兜起挑起它魚，把鰻魚苗倒回河裡，因不中吃，那時也沒人工養殖鰻魚。依伯說，現在每天撈點小雜魚，可值一、二斤大米，反正人老無事做，找點貼補，恐怕再往後成本都不夠。

夏日的午後，玩水後的我們都喜歡去幫依伯撬罾，木槓「咿咿呀呀」地轉動著，涼風掠過水面。看著河水漲潮，清亮的閩江水湧入，河面慢慢漲高，是罾魚的好時候。河水退潮，露出河邊淤泥，許多蟛蜞爬來爬去。

有時，有航船過來，則吊起罾網讓船下過，依伯和艘公用鄉音打著招呼，常來常往都熟，艘公還會用帶來的海味換依伯的魚。罾魚的日子悠悠然的。

然而，就在這悠然的時光中，我親歷了孩童時候最驚心的事。一日午後，我們正罾魚，從西北的天空卻傳來一陣轟嗚，抬眼看，西北的天空畫出一道白色的航跡，是我們熟悉的噴氣式軍機。

突然間，航跡前的天空依次綻出五、六朵黑黑黃黃、圓團狀的煙雲，縱橫成一線；幾秒鐘後，就從煙雲的方向傳來一串震耳欲聾的爆炸聲，整個福州城彷佛都震動了。驚魂之時，西北天空鑽出架飛機拖著濃煙往下栽，機身越來越大，機後閃出一粒小白點，白點往下漸變為白團，白團下又現出個黑點。哦！是降落傘和人。遠處馬路上軍車轟隆隆地響了好一陣。

第二天，報紙稱昨我擊落一架竄犯我東南沿海的美蔣軍機，並活抓蔣軍飛行員一名。這是我第一次直面戰爭的威脅。悠然的日子，危機離我們不遠。多年後聽到侯德建唱到「多少年炮聲仍隆隆」，心裡真有感觸。

六○年代中期，隨人口增加和工業污染，福州運河已成污水溝，蝦蟹絕跡，縱有幾條活魚，魚身都有濃重的機油味而不可食用。我小學畢業那年，依伯拆了撬罾。運河上所有的撬詈也於這前後一、二年消失。我們是最後見過的人。

近年，我回到故鄉，漫步運河邊，河水已清澈不少，罾卻不見。腦海浮現出那幅「撬罾圖」，但耳邊彷彿轟響著那驚心動魄的炮聲。台海平靜了幾十年，兩岸的炮聲還會響起嗎？