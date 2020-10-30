《老照片說故事》時隔三十年的照片

左邊是一九九○年的照片；右邊則是二○二○年拍攝的照片。

左邊這張照片，攝於一九九○年九月我剛到哥倫比亞大學留學時。初次邁出國門，誰不想拍些照片留念？然而拍照不但要買相機，還要買膠卷、沖洗及放大，不是我這個窮留學生能負擔的。

來美國 的單程機票幾乎花光了我的全部積蓄，懷裡僅有出國前按規定兌換的五十美元，根本沒有閒錢照相。

某日，研究組秘書對我說：「我相機的膠卷還能拍一張照片，今天天氣不錯，我帶你去拍，好讓你寄給家裡。」她帶我來到哥大 老圖書館 前的智慧女神塑像旁，為我拍下這張在美國的第一張照片。

右面這張照片，是二○二○年九月在差不多同一位置拍攝。我女兒用智能手機拍下，分分鐘就傳給了萬里之外的親人。

經過整整三十年，老圖書館這座地標建築依舊巍然聳立，智慧女神這位哥大守護神依舊風姿綽約，然而照片裡的我卻極大地變了模樣。

三十年前的我，還是年富力強、風華正茂；三十年後的我，身材不再挺拔，頭髮和眉毛已經花白，臉龐也留下了歲月的刻痕。

對照這兩張照片，我就感慨：不期然我竟在這裡工作和生活了整整三十年。我也深感幸運：因為這是我生命中最平和、最寧靜的一段。

我和家人在這裡過著雖不富有但卻充實的生活，也正是在這裡，我得以全身心地投入鍾愛的科學研究。雖然沒有做出不朽貢獻，我卻切切實實感受到探索自然奧秘的快樂。

這三十年間，無論是退休前還是退休後，我都經常走過這所對現代中國有著重要影響的大學。每當我看到老圖書館和智慧女神，就會想起二十世紀前半葉，留學先輩的光輝名字：顧維鈞、胡適、蔣夢麟、馬寅初、陶行知、徐志摩、梁實秋、侯德榜、李政道、吳健雄，他們都曾經在哥大學習或工作過。

如今，大批年輕中國學子年復一年來到哥大，在這裡拍照留念。而我，則是承前啟後、繼往開來老留學生的一員，在改革開放之初來到哥大。對照自己時隔三十年的兩張照片，我不禁感慨：人的一生能有幾個三十年？撫今追昔，我又回憶起從身邊流過的這一萬多個日日夜夜。