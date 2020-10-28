八○年代初，我在市政府從事上傳下達工作。所謂上傳下達，無非就是接聽電話，向上報告重大事項，向下傳達市政府指示，下發各類會議通知等。所用的傳話工具就是兩部電話機。

當時我們市屬於中等城市，人口不足六十萬，直轄三個區，因此工作壓力不算大。但是三年後，地區和市政府機構合併，人員增加許多；市政府除了管轄原來的三個區，還增加八個縣，隨從機關單位也從原來的二十多個增至四十多個。市政府開一個會，電話通知就得六十多個，有時對方電話不是占線就是無人接聽。我的任務一下變得繁重複雜，經常頭昏腦脹。

有一天，辦公室主任從省裡開完會，帶回一個大包裝箱子。他笑著說：「小李，我給你帶來了一個好幫手，你得好好利用它呀。」我打開箱子一看，原來是一部佳能牌電話傳真機。當時整個市只有這麼一部，雖然我從未操作過，但聽說它的作用巨大無比，是現代化的通訊工具。

於是，我當即前往郵局找來師傅進行安裝，試著發公文到省裡。果不其然，這個東西非常好用，只要把稿子放在傳真機上，接通對方電話，輕輕一按開關，對方馬上收到，而且還發出確認，真是快捷又方便，還能保證公文的真實性。

市政府領導見到有這麼先進的傳真機，就專門為我安排兩間辦公室作為辦公和機房之用，還撥專款將機房整修一番。我見他們如此重視，就建議能否以市政府辦公室名義發文給縣區政府辦公室，要求他們抓緊配備傳真機，指定專人操作。從此，省市縣區政府機關都配有傳真機，我工作起來也倍感輕鬆。我們從下發會議通知到傳遞文圖資料，以至後來與國內外社會團體的溝通都是這部電話傳真機，再也不用像以前靠電話上傳下達，費盡口舌。

一九九八年，我們城區遭受嚴重的洪災 ，我晝夜守在傳真機旁，認真接受發送每份文件，為了確保長江大堤安全和內澇的排除貢獻一份力量，還因此受到省政府的表彰。由此可見，通訊科技在經濟發展和社會交往中的作用是不可估量的。如今通訊技術不斷變化，還有微信 、臉書 等社交網絡，人與人的聯絡實在是太方便了。