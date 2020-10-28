《老照片說故事》母子合照

作者和母親在宿舍前留下合影。

母親出生於江蘇省高郵縣，外祖父英年早逝，外祖母明智，堅持培育她的兩個女兒直至大學畢業。我的父母都先後畢業於南京中央大學化學系和化工系，後來又都在中學裡教書。

我三歲時父親病重去世，母親決定仍然繼續教書，我則由奶媽照顧。幸好我們在大家庭裡受到許多關懷，而未有孤零感。

一九四七年共產黨占領家鄉，在我們家裡住著幾個士兵，後來母親發現他們有些只有十八、九歲的年紀，母親開始憂慮，假如讓我留在家鄉，有朝一日，我也會被迫參軍。於是，母親開始帶著我往南方逃難，我們母子二人從此失去了大家庭的庇護，開始過著相依為命的日子。

我們母子先在南京停留兩年後，再撤至台灣 。初抵台灣，人生地不熟，母親一時找不到工作，天天為生活而憂心忡忡。最後終於在宜蘭農校覓得教職，我也開始在宜蘭中學讀書。

在宜蘭生活的日子是清苦的，母親的微薄教員薪水常有入不敷出的時候。然而我們不再逃難，我終於在宜蘭中學畢業，後來又進入台大電機系。大學畢業後，一九六○年三月又在空軍完成了為期十八個月預備軍官訓練，然後開始作出國的打算。

美國 研究院於九月開學，我還有六個月的時間可以陪伴母親。當時宜蘭農校正缺數學教員，於是我和母親成為學校的同事，她教物理，我教數學。那時母親因營養不良，常有身體不適問題，於是我便去代她上課。

某日下課後，學生替我們母子在宿舍前，拍了這張照片，我和母親都笑得很開心。她之所以開心，是因為她的兒子終於大學畢業了，她已完成心願；我則覺得自己終於可以為母親分擔一些她的辛勞了。母親告訴我，我們母子應該感恩，在這亂世裡，我們居然有個粗安的生活。

一九八○年，母親在台灣退休 後，來美和我們團聚，直至二○○三年以九十一歲高齡辭世。母親在她八十歲時，寫了「八十憶往」，在書中她敘述了她的生平、多年的教學成績，以及她和我在逃難時的許多辛酸的心路歷程。讀完後，心中深深覺得她是一位了不起的母親。

如今，我自己也是一個八十三歲的老翁了，也希望能像母親一樣，寫給子女們一些我過去的經歷，表達我對他們的關愛和期待。我整理了多年前的老照片，藉著它們，寫些短文來傳達我的心意，希望他們自己在八十歲的時候，也能夠像我們一樣，繼續傳承給他們的子女。