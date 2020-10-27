《老照片說故事》舊金山遊行一甲子

華僑致贈作者掌旗的照片。

今年是庚子年，而六十年前的一九六○年（民國四十九年）也是庚子年。在上一個庚子年的九月，我在台灣 海軍官校四年級畢業前，曾有過一次被認為是千載難逢的機會，那就是我與其他十一位同學，共十二人被選拔登上當時海軍的主力戰艦咸陽號（DD-16）驅逐艦，前往舊金山參加九月中旬的太平洋節活動。

一九六○年的第三屆太平洋節，咸陽艦是唯一被邀請的外國軍艦，而太平洋節最重要的活動則是那年九月十日（周六）舉行的大遊行 。

太平洋節大遊行除了本地的隊伍之外，美國 海軍的多艘軍艦也都有派出官兵參加遊行，但是咸陽艦派出的遊行隊伍，陣容則是最大的。

我們由六名海官學生擔任領先的國旗護旗隊，我有幸是掌旗手，另外五位同學則是肩槍的護旗手。艦上水兵除了有約二十人的國旗隊外，更多的人則是全副武裝肩槍的水兵隊。

由於舊金山華埠還有樂隊及其他遊行隊伍參加，因此咸陽艦的遊行隊伍在抵達渡輪碼頭的瑪結街（Market Street）遊行出發點時，我們的國旗護旗隊必須要等候加插在水兵隊伍之前的華埠樂隊，及中華民國駐舊金山總領事孫碧奇與咸陽號艦長陸亞傑上校的敞篷車。因此，我們護旗隊與水兵的隊伍就分開了。

太平洋節在遊行時，雖然有中華民國海軍及其他許多華僑隊伍參加，卻並無台灣的記者採訪，而我們同學中也只有兩位擁有照相機。

一位攜帶早年老式「方盒」照相機的同學，在隊伍離開碼頭後就沒有跟隨拍照，另一位新購照相機的同學因操作不熟悉，拍了許多相片後發現膠捲未捲動，最後一張照片也沒有洗出來，錯失了許多歷史鏡頭。

附上的一張護旗隊彩色相片，則是一位華僑拍攝的。他後來在咸陽艦開放參觀時，在登艦後正巧碰到我 ，他立即認出我就是照片中的掌旗者 ，就把這張只有三吋大的彩色照片送給我。由於這是我有生以來的第一張彩色照片，因此在珍藏六十年後，仍然完好。

我在文章的前面提到這是千載難逢的機會，那是我在多年後的查考，中華民國自從抗戰勝利後，重建海軍以來，直到今天，海軍官兵曾有無數次前來美國接艦，但是從台灣派艦出訪美國本土的港口，咸陽艦則是獨一無二。

至於海軍官兵全副武裝肩槍上街遊行，更是空前絕後，即使與美國建交近四十年的中華人民共和國，也沒有這樣的機會。