我下鄉時在川北的一個鄉村，那裡有一個嫁女的舊民俗，叫「坐歌堂」 。七○年代末，舊民俗還在被禁之列。我在那裡三年，看到兩個姑娘出嫁，一個「坐歌堂」，一個沒「坐歌堂」。

細究起來，「坐歌堂」的那家姑娘叫碧蓮，家是貧農成分，上有三個哥哥，在村裡屬於比較橫的家庭。沒「坐歌堂」的姑娘叫昌英，家裡成分是中農，她是她媽改嫁帶過來的，家裡還有一個小弟弟，在村裡屬於沒有多少話語權的家庭。所以在那個山高皇帝遠的地方，婚喪嫁娶能否使用舊民俗，還得靠政治背景和拳頭。

在碧蓮要出嫁的前一個月，她就來邀請我參加，理由是我是知青，應該會唱歌。我當時有點吃不準這算不算犯忌，就有點支吾其詞。沒幾天，婦女隊長就來找我，要我和她一起去碧蓮家「坐歌堂」。既然代表政治正確的婦女隊長都去，那應該沒啥問題。

記得那時秋收完畢，是一年當中農民最富裕的時節。在那個秋高氣爽的夜晚，碧蓮家的堂屋點了兩盞油燈，燈芯拔得高高的，照得屋子極亮，這對碧蓮媽媽來說，可是破天荒的大方舉動。平時，因為貧窮，家家農戶點燈都像鬼火一樣閃爍。

當晚，擦得乾乾淨淨的方桌上擺了幾碟瓜子、花生、糖果，姑娘們圍桌而坐，看熱鬧的村民擠在門口；碧蓮穿著簇新的紅燈芯絨上衣、藍卡其褲，頭上一邊別一只蝴蝶形狀的髮卡，脖子上圍著我送給她的粉色金花絲巾。因為碧蓮在我面前多次強烈地表達對那條絲巾的喜愛，知道她要結婚了，就乾脆送給她。如今圍在脖子上，足見是真喜歡。

我挨著婦女隊長坐下來，就往裝瓜子、花生的碟中伸手，婦女隊長扯了我一下，附耳說：「妳不能吃，這只是裝樣子的，要留著明天婚宴上招待客人。」我訕訕地把手收回。

姑娘們圍著碧蓮七嘴八舌地討論衣服、圍巾、嫁妝，這時聽見門口有個老太說：「妳們為啥還不唱呢？我來給碧蓮起個頭。」便開口唱：「屋簷麻雀叫喳喳，碧蓮今天要出嫁，我的親媽媽，女兒心中好多話……。」婦女隊長笑著說：「康婆婆，今天不能唱四舊哈，要唱革命歌曲。」於是女孩子們就催促碧蓮快唱，碧蓮扭扭捏捏地唱了一首「天大地大不如黨的恩情大」，雖然不是感恩父母，但好歹算應景吧。

然後，姑娘們分別唱了「公社都是向陽花」、「白風吹」、「紮紅頭繩」等。最後連「學習大寨」、「我是一個兵」、「颯爽英姿五尺槍」、「打靶歸來」都唱出來了，因為當時的年輕人都要參加民兵，這些歌比較熟悉。中間我也唱了幾首歌，記得有「紅梅贊」、「阿佤人民唱新歌」、「映山紅」。

碧蓮的媽媽添了兩次燈油，婦女隊長悄悄對我說：「碧蓮媽媽臉色有點不好看了，可能嫌我們坐太久了。」然後她就拍拍手說：「明天是碧蓮的大喜日，今晚不能太累，我們大家一起唱首歌送碧蓮吧。」有個姑娘提議唱「紅燈記」裡面的「臨行喝媽一碗酒」給碧蓮壯膽，以後在婆家不受欺負。我簡直對那位姑娘刮目相看呀，多會聯想啊，然而又是多麼貼切啊！可能這話戳中了姑娘們的心窩吧，大家唱得格外響亮，簡直聲震屋宇。

我後來專門去請教了康婆婆關於「坐歌堂」的規矩，康婆婆說新娘出嫁頭天晚上，會邀請與自己相好的姑娘來家唱山歌，緬懷自己即將逝去的姑娘時代。山歌調子基本都是現成的，歌詞也是一代代傳下來的，聰明的出嫁女也會臨時加些自己的內容；無外乎都是感謝父母養育之恩，捨不得父母家人，擔心到婆家不受婆婆、小姑的待見，等等。伴唱的姑娘就會寬慰她，鼓勵她，到婆家要勤勉、要忍耐，與丈夫齊心合力，終會守得雲開見月明，等等。康婆婆還唱了幾段，旋律簡單，卻比較悲切。

好幾十年過去了，如果現在嫁女還要「坐歌堂」的話，恐怕都用卡拉OK了吧。