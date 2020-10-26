《老照片說故事》一把鉗子

作者已使用三十年的一把鉗子。

俗話說：「生活離不開油鹽醬醋茶」，對我而言，還應加上「不可缺少五金工具」。也就是生活中，我們常用到的榔頭、改錐、剪刀、扳手和鉗子。今日講述我已使用了三十年的一把鉗子。

一九九○年，我出國去日本工作，在有限的行李中放入了一把鉗子。理由是，它不僅有鉗子功能，還可當榔頭、剪刀和扳手來用，功能不少。二○○○年我們一家移居美國 ，我把它放入行囊，漂洋過海，又來到了美國。

初到紐約 ，我們暫時居住出租屋。一個周末的下午，我們在房間裡聞到一股難聞的味道，發現是從樓下房東 的廚房裡冒出來的，而且氣味越來越濃，讓人呼吸難受。我急忙下樓敲房東門，想問發生了什麼，會冒出如此令人作嘔的氣味？

可我用力敲打了半天，無人回應。我貼近廚房玻璃窗，望裡面瞧，見煤氣爐冒出藍火苗，有一個鍋在上面，氣味是從那裡傳出來的。不久，藍火苗變成了紅火苗，冒出的煙氣味更加濃烈了。

我頓覺情況不好，趕忙撥通房東的手機，告訴他發生了什麼。房東回電說：「剛才在家裡煲湯，接到朋友電話，現在開車送人在機場的路上，一個小時後才能趕回去。」我覺得情形危險，急促問他：「我可否破門而入，先關閉瓦斯爐；或是打九一一報火警。」他同意了。

於是，我馬上回屋，一手用濕毛巾捂住鼻子和嘴，一手拿起鉗子，衝到房東的廚房門前，用鉗子打破玻璃，開門進去關閉爐頭開關。此刻聽到「砰」的爆裂聲。一看，爐子上的陶瓷鍋破裂了，燒焦發黑的骨頭和分辨不清的東西散落在爐頭。一個小時後，房東回來了，可那燒焦的氣味久久難以消失。

後來，我們買了房子，不捨那只跟隨多年、在危機中立下滅火功勞的鉗子，把它安置在新家的五金工具箱裡。