一九四九年四月二十四日，我們這批八位患難校友兄弟，在兵荒馬亂中帶著臨時畢業證書，別無選擇地走出南京中山門，奔上京杭國道；邁向杭州途中，政府軍和共軍 交鋒，乃改道經茅山、太湖回到京滬線上，乘火車直達上海市。搭乘最後一班班輪到福州，獲救濟坐上最後一艘專船到了台灣 。

一路上雖辛苦，但得到好心人士相助。像有一次，夜宿一家樂善好施的農家，供我們兩餐。次日分別時，主人面告昨晚深夜有游擊隊前來探訪，經他全力擔保，說我等是好人，且是他親戚，才免遭困擾，並交代我們來日路上要小心、慎防。我們受時限，匆匆謝恩惜別，登程趕路。

到了太湖西岸大浦鎮，一位清秀青年前來詢問：可要住宿？交談後，明白他專助過客，就跟他走，到他家免費供應住食，洗衣沐浴，交談甚歡，並得知他服務在三百里外的珥陵鎮小學，以回報該鎮的林家三代之恩。而後經我說出也服務在該小學的叔父名字，他便說要報答的就是我叔父家，更稱我這過客是他的恩人，要向我跪謝。經一再婉拒，結為好友，遂仍用他家糧船，不捨中，載我們渡太湖，直航無錫市郊區。

我們輾轉到陸家濱火車站，購票上車，直達上海市。在澡堂沐浴時，看到一份過期三天的晚報載明：福州通上海定期班輪最後一班船，一周後返航福州，絕不改期船，票早已售完。我們八人中有位福州人，隨即研定，一、死馬當活馬醫，明天去該船公司情商購票，陳情稱救助我七位青年人。（因有位劉同學腳起泡不便再遠行，留住上海姊家）；二、即行分頭向上海所有親友盡可能借貸，次日上午九時某地集合，迄次日中午前，行達該公司。

向該公司說明來由後，他們只有同情，愛莫能助；經再三苦求，只求甲板上有立腳之地，船票照買，並說這是件救助七位青年生命的事。該公司有位南京媽媽無法回她南京的家，很掛念家人，問我們很多事；經我們具實相告，她寬心不少，終由他們發揮愛心，電請總經理德助。結果售我們船票七張，抵達福州李同學家。

此後，有二同學遇鄉親離隊，李同學留家等父回來，共減少四位知友，但同時也另巧遇吳、劉二弟兄，和劉弟兄的妹妹和妹夫，仍是八位，還真有了一位何仙姑。且經劉的妹夫力助，乘坐他的專船，八仙過海改道到了台灣基隆市。

下船後受政府照顧，也相遇其他各批患難校友，慶幸團聚，大家辦了教師登記，很快獲得分發。經約定到職後的中秋節之夜，以傳統月餅的圓心為我們的心，也是我們的印記，永久團結在這中心之中，從事教育 為社會國家盡心力，也以教育來為民族盡大孝。