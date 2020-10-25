《老照片說故事》合照二戰台籍日軍飛官

作者和弟弟小時候隨父親（左三）參加台灣「青年航空協會」航空模型展覽的照片。

最近防疫宅家整理家中老照片時，發現一張我和弟弟小時候，跟隨家父參加當時台灣 「青年航空協會」航空模型展覽的照片。照片中包括家父（左三）在內，站在背後的四位大人均已辭世，但站在最右邊的那位叔叔卻引起我許多過往回憶。

他的名字是許崙墩，在我記憶中，認識他的時我還是個小學生；當時每逢周末或假日，家父經常帶著我和弟弟去住在台北市忠孝路附近的祖母家作客，午餐後就一起步行到附近的台北工專（現已改制為台北科技大學），和在該校任職的許叔叔會面。

除了和他磋琢或試飛自製的模型機外，家父還會帶我們去他的辦公室，參觀模型機並聊天，久而久之，也開始對他的過去略知一二。

許叔叔原籍台南，當時台灣為日本 的殖民地。他在今天的台南一中畢業後，由於對飛行的興趣，如願考取了日本飛行學校，接受訓練後被分發到日本陸軍航空隊的「加籐隼戰鬥隊」擔任一式「隼」型戰機飛行員，負責對緬甸英軍和美國「飛虎隊」的作戰任務；期間還有實戰擊落英軍戰機的紀錄，為日軍中極少數立有戰功的台籍飛行員之一。

戰後他幸運生還並回到台灣，由於台北工專接收了一批適用於航空教育的滑翔機，他開始在該校擔任這方面專業的教師。

也就在這段時間，家父結識了許叔叔，兩人並因為對模型機的製作有同好而成為摯友。儘管許叔叔平易近人又健談，但他平常卻相當低調，或許是因為內心對二戰那段歷史的衝突和矛盾情結，因此他很少在我們面前詳述自己過去曾經擔任日本戰機飛行員的往事。

許叔叔後來轉職到農林廳，最後又去「遠東航空公司」擔任機師，再度投身飛航生涯，並於越戰期間在越南 執行過高危險的包機任務。家父則因工作和家庭變遷等因素，雙方逐漸疏於往來並失去聯絡。

據悉許叔叔退休後曾在台北市經營飛機模型店，繼續製作模型飛機的興趣；在二○○八年去世後，因房東欲收回店面，造成庫存數百件飛機模型和遙控車玩具無處可歸局面，結果在家人舉行的拍賣會中才使這些模型機找到歸宿。

物換星移，現在回憶許叔叔不平凡的一生，以及和我家人相處的那段時光，更加珍惜這張碩果僅存的合照。