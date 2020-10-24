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《老照片說故事》黃梅調曲大家唱

文、圖╱秀綠
黃梅調光碟。
黃梅調光碟。

八○年代初，姊姊陪母親搭乘十五路公車到台北火車站，再往北門方向，走到中華商場的一家唱片行，買了這兩張光碟。黃梅調一，是「江山美人」（HK1126）。黃梅調二，是「梁山伯與祝英台」（HK1127）。九○年代初，這兩張影音光碟就隨著父母親移居美國了。

看著母親珍愛保存著這二張光碟，使我憶起黃梅調風靡的五○和六○年代。黃梅戲以抒情見長，韻味豐厚，唱腔純樸清新，細膩動人，以明快抒情見長，具有豐富的表現力，通俗易懂，易於普及，深受各地群眾的喜愛。

一九五九年的「江山美人」和一九六三年的「梁山伯與祝英台」上映後，香港和台灣引發了黃梅調旋風。尤其是「梁祝」被視為一九六○年代極其重要的電影之一，在中國和海外全世界華人地區風靡一時，只要有華人的地方，就可聽到黃梅調歌曲，影響深遠。記得「梁祝」在台灣上映時轟動全島，連續上映三個多月而不輟，創下電影最佳票房記錄。

記得那時，我正是初中生，邊做功課邊收聽從黑膠唱片或收音機播放的黃梅調曲，幾乎都能琅琅上口；母親帶著我和姊姊，去戲院看此片四、五次。村裡的王媽媽、李媽媽、劉媽媽和許多位媽媽，更是黃梅調影迷，可以從早到晚留連在戲院而不倦怠。那是一個值得回味和懷念的時光。

保存完好的光碟放入機器中，「江山美人」的戲鳳唱，「人瀟灑，性溫存，若有意似無情，不知他家何處，不知他何姓名，倒叫我坐立難安睡不寧。」皇帝唱「姓朱，名德正，家住北京城，二十歲還未訂過親……」。「梁祝」的十八相送，依依不捨；牛郎織女渡鵲橋，英台拚命暗示梁兄；樓台會，梁祝重逢，豈料馬上竟然永別。「梁祝」美好的愛情，利用黃梅調來演繹，讓我回味無窮。

我時常想起在過去那克難的日子，母親、姊姊和我仍跟著潮流，花費不貲地去看這兩部經典且難得的黃梅調古裝文藝作品。母親常哼起的「郊道」，「夜沉沉，聲悄悄，月色黃昏，風淒淒，影搖搖，隕星曳空，怪鳥長鳴，一路行來無人煙，嚇得我膽顫心寒啊……」，在我耳邊繚繞不絕，我思念起我那愛唱歌的母親。

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