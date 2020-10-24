《老照片說故事》母親的旗袍

以前母親(左一)和她的友人們常穿旗袍。

記不清母親已多少年沒有穿旗袍了。小時候的母親，鎮日穿著旗袍。五、六○年代，台灣 的外省已婚婦女普遍以旗袍為日常服，但她們不是「花樣年華」裡的張曼玉 ，天天變換旗袍花色，婀娜多姿悠閒地走在街頭。

現實生活裡的旗袍族，很多肩上都負擔著沉重家務，必須在炎熱潮濕的漫長夏日裡，從早到晚為家人張羅三餐，去擁擠腥臭的市場買魚肉、搧熱煤球蒸飯炒菜、洗衣打掃、深夜還要為子女縫縫補補……，做這麼多的家事，都是穿著旗袍進行，光是那掐著脖子般的高領就夠受罪的了，實在令人佩服台灣五、六○年代的旗袍族家庭主婦。

家母以前雖雇用幫傭洗衣打掃，仍穿著布旗袍處理無盡的家事。記憶中母親最美的旗袍，都是出客時穿的。一件是翡翠色的鏤空紗旗袍，前胸一小片沒有襯裡，隱約露出喬琪紗下的白皙膚色。身材保持良好的母親穿上它，踩著尖頭細高跟鞋，頭髮是美髮院下午才打理出來，噴上髮膠固定的明星式髮型，臉上畫著淡淡的妝，挽著爸爸的臂彎出門參加飯局，真把我看呆了，幻想自己將來有一天也能穿上那件好看的喬琪紗旗袍。

母親還有一件五色如雲的旗袍，像黃昏天上的斑斕華彩。她的長袖旗袍是為溼寒的冬季準備，印象最深的有兩件：一件棗紅色的絲棉、一件乳黃色的布絨，上面都布滿碎花，風韻高雅帶著嬌俏。

不知從何時開始，母親和她的女友們都放棄了旗袍改穿洋裝，先是做家事時改穿舒服的洋裝，到後來出客也不穿旗袍了。時裝風潮改變，加上成衣業發達，滿街都是誘人的洋裝，靠裁縫量身訂製的旗袍逐漸式微。母親穿的洋裝也是她精心挑置的，可沒有一件在我心中留下印記。最近三十年，她的衣櫃裡全是襯衫、毛衣、長褲、外套。早年穿的旗袍帶了幾件來美國 ，後來都在清理雜物時丟棄了，沒有一件留了下來。

可母親那些漂亮旗袍的印象，在我心中根植發芽，讓我成了一名旗袍狂，甚至唐裝狂。每次回台灣、遊大陸，我都留意服裝店裡可有典雅的旗袍和中式上衣、外套，幾年來衣櫥內累積了不少復古衣著。光是旗袍，就有長有短，有傳統有改良，布料則包括絲、緞、絲絨、香雲紗、人造絲和棉布；有正式場合穿著的，也有適合與朋友聚會時的日常款式。自己覺得穿上旗袍，硬是有一種洋裝無法烘托的典雅氣質。旗袍，真是最適合中國女性的服裝。

奇怪的是，母親每次看到我穿旗袍，都流露不以為然的神情，覺得我在穿老骨董，開時代倒車。她似乎對當年穿過的那些旗袍一無眷戀，殊不知它們在我心底，永遠色彩明秀，款式清雅。