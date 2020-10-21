《老照片說故事》借花獻佛

鍍金壽字圓形紀念香幣正反面。

二十多年前，在我六十歲生日前夕，兒子在三線工作的一位同學所在單位，由於任務轉產，開始生產民用產品，鑄造了一批鍍金壽字圓形紀念香幣。這位同學把新出廠的香幣做為玩物，送給了我兒子一枚。

該幣直徑約為五公分，正面圖案中間為一隸體大「壽」字，它的上面是壽比南山，下面是福如東海八個篆體字。據我所知，大壽字上下這八個字，是從「壽比南山松不老，福如東海水長流」，這副名聯中擷取而來的簡約版。壽字兩側各有一個壽桃，背面是一栩栩如生、笑容可掬的老壽星。香幣製作精緻，美觀大方，清香襲人，愛不釋手。

兒子雖然非常欣賞和喜歡這枚香幣，但他認為若把壽字香幣送給即將六十歲的老爸，做為生日禮物，豈不是更有意義嗎？於是在我生日那天，他老早就把用紅綢包好的壽字香幣，喜滋滋地雙手捧著送給了我。我雙手接過來敞開紅綢一看，原來是他同學送給他的那枚精緻的香幣。我高興地說道：「你同學送給你的貴重玩物，今天你又拿來，把它做為給我祝壽的禮物轉送給我，你這借花獻佛的本領不小呵！」

六十歲是人生從壯年進入老年的分水嶺。兒子送我的壽字香幣，是我六十歲慶生收到的最有意義的禮物之一。二十多年來，每年生日都要從抽屜裡拿出來欣賞把玩一番，然後用心擦拭一下，再裝入專用盒中放進抽屜。由於我仔細呵護，至今熠熠生輝，還和新的一般。