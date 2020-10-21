地名對普通百姓來說概念很簡單，就是某地方的名稱，可是對專家來說就複雜多了。

一九五○年代以前，北京 西北部的海淀是一大片人煙稀少、埋葬太監的荒野，因太監有「中官」的稱謂，所以民間稱這片墓地為「中官墳」。一九一三年編製「京西地圖」時，編製人員認為中官墳不宜作為地名，遂改稱「中關村」印在地圖上。

無獨有偶，南苑東面不遠處有一片荒地，自明代起就是埋葬太監的地方，時稱「新墳地」，清代逐漸形成了村落。自上世紀五○年代起，這裡成了北京蔬菜生產基地，五○年代末墳地闢為農田改名「新發地」。

又如東四牌樓、西四牌樓和東單牌樓、西單牌樓，因後來牌樓被拆除而改稱東四、西四和東單、西單，這些地方改名可以理解因不得已而為之。但有些具有特殊歷史意義的地名，如東安門外的「奶子府」，原本是明清時期為皇家 徵集奶媽的管理機關和養護奶媽的場所，先後用其諧音改成沒有任何意思的「乃茲府」、「乃子府」，文革以後又改成八竿子打不著的「富強胡同」。

每個地名的形成都隱藏著故事，南苑舊宮有一條「舊頭路」，看來令人費解；原來清代「舊宮」宮殿附近曾有屯兵，兵營依次用「頭號」、「二號」、「三號」等編號相稱，後來這些編號就演變成了地名，「舊宮頭號兵營（路）」順理成章變成「舊頭（路）」。

一九六五年北京進行地名整頓，對大量的胡同給予更名，如西四路口北面路西有八條胡同，驢肉胡同改稱西四北頭條、帥府胡同改稱北二條、箔子胡同改稱北三條等，直至西四北八條。

同樣，東四附近有十四條胡同，改稱東四頭條至東四十四條。這些胡同原名大多形成於明代，均在這次地名整頓時易名至今。總體說來，這次整頓使這些胡同有了條理性和實用性。

在文革的特殊年代，人們對紅色情有獨鍾，激進的紅衛兵提出把交通信號燈「綠燈行、紅燈停」改為「紅燈行、綠燈停」，周恩來始終也沒點頭，但對革命性易名的風暴 勢不可擋，把所有地名統統改為具有革命性和反映時代精神的名稱。首先把北京市改為東方紅市、四個城區改為「紅x區」、長安街改為「東方紅大道」等，冠以

「紅」字的路名不計其數。其他還如共產主義大道、總路線路、大躍進路、集體化路、葵花向陽路、向黨路，學毛著胡同、歌頌黨胡同、紅到底胡同、反封建胡同等。

而東四附近的椅子胡同、北豆芽胡同、南豆芽胡同、南溝沿胡同等橫七豎八的多條胡同，都改成「紅小兵胡同」一個名字，一時間出現令人尷尬和啼笑皆非的地名達千餘個。有的單位也被迫改名，如友誼醫院（原中蘇友好醫院）改為反修醫院、協和醫院改為反帝醫院等。

在來勢凶猛的地名革命大潮中，使館區和駐有外籍機構的「交民巷」無資格分享「紅」字，而被改為「反帝路」；所有郵件必須採用新地名（掛牌的和未掛牌的），否則一律不予送達，以致發生大量郵件延誤或丟失。

地名是地區歷史的標籤，承載著厚重的文化內涵，更改地名歷代有之，但絕非輕率而為，修改地名徹底丟失了歷史和文化的根基。