小時候的快樂時光，現在想來真是簡單得不能再簡單了。比如當年到河涌邊去釣蟛蜞的經歷，就是一件雖然簡單卻很快樂的事。

這段樂事是我在小學時期的一段經歷。當年我們居住在廣州城內，叔父在市農機公司下屬一個近番禺農村的集體農場工作。到了暑假，因父母要在城裡每天上下班，我們無學可上，他們擔心我無人看管；而叔父所在的農場地處城市邊緣的郊區，那裡沒有來往的車輛，只有農田及農場所養的魚、鴨、牛以及所種植的水果等農作物。

父母便將我安排到叔父的農場，一來環境安全，二來可以讓我接觸瞭解農村、農事，有益於我拓寬視野，也可能是父母曾在農村生活過，也希望我不要忘本。農場裡的一切對我來說都十分新鮮，尤其是整齊農田間用於灌溉的河溝中，出現的大大小小的蟛蜞了。河溝隨著珠江潮水的漲退而豐枯，蟛蜞則隨江水的漲退進出洞穴，水退時覓食散步。

為觀察蟛蜞的行動及潮水的漲退現象，我常常會一個人在河溝邊待上半天。我會想，從哪裡來那麼多的水呢？否則我眼前小溝溝裡的水，怎麼會幾次波濤就淹沒了那個蟛蜞進出的小洞洞了呢？那隻蟛蜞在裡頭不會透不過氣來吧？

我所喜歡的蟛蜞是中國 沿海及珠江三角洲水鄉桑基魚塘環境中，一種淡鹹水產小型蟹類。所謂蟛蜞真的就如棋子般大小，形似小螃蟹，喜食腐植質，主要吃河裡的微生物、紫泥以及小貝殼，也用螯足鉗斷稻葉吸取液汁。

牠們鑽洞能力很強，行走速度快，主要穴居於江河口岸灘、溝渠等處的洞穴中，或靠近大海的灘塗溼地。

蟛蜞的行動靈活，常在洞口東張西望，一有什麼動靜即迅速躲進洞內。特別有趣的是，平時牠還會在身體上部冒出小泡泡，在我們這些城市生長、剛接觸大自然的孩子心中簡直可愛至極。

因為可愛自然想擁有把玩，怎麼才能抓到牠們呢？用手是抓不住的，牠靈活而機警，我們尚未伸手牠已逃進洞中了，牠還有一對鉗子，我們還擔心被鉗住手呢。於是我們想到了釣蟛蜞。

釣蟛蜞並不複雜，用一條鐵桿或其他什麼硬物，在田埂邊溼潤的泥土上淺淺地挖幾下，就會挖出幾條蚯蚓作為釣蟛蜞的誘餌，再扯上一根魚絲及一支竹桿，備一個裝釣到蟛蜞的瓶子，就可以出發了。

隨便來到一條有水草的小涌邊，都可以看到小蟛蜞在洞穴口探頭探腦，或在水邊休閒覓食。我會選擇一段有個頭大一點的蟛蜞的溝邊，很小心儘量不驚動牠，然後輕輕放桿垂釣。

剛下釣時，蟛蜞往往驚恐地躲進洞中，但過不了多久，就會又跑出來。常常是這樣：我小心地垂釣，一次次將誘餌在牠面前提起又放下，目的是讓牠覺得安全同時又有美食，而蟛蜞則小心，欲吃釣餌卻又不敢咬餌，彼此進退多次。最後牠還是忍不住咬上釣餌。大概是咬上誘餌時捨不得放棄到口的美食，一旦咬上牠就不會鬆口，這時我會果斷提釣並將目標放進預備好的玻璃瓶中。

釣到蟛蜞並不是樂趣的結束，而是第二階段樂事的開始。我與同齡小夥伴對釣獲的戰利品一般有兩種處理方法，一是用一條縫衣服的線綁住蟛蜞的某個部分，然後牽著讓牠跑卻又可以控制牠；如果牠企圖鑽進床底，就把牠拉出來，看牠橫著豎著移動，看牠怎樣吐泡泡，就是我的一種樂趣。

第二種處理就是做飯時交給嬸嬸，把其放進油鍋裡炸來吃，變成美食。炸的過程也很有趣，下鍋瞬間蟛蜞就便變得通紅了，如喝醉了酒。

其實我內心是不忍將其炸來吃的。但大人告訴我，說這種小動物對農作物有傷害作用，比如牠會用鉗掐斷水稻的葉莖，吸其莖汁，影響作物收成。

有了這個解釋，吃牠時似乎心安理得一點了。

時間過去幾十年了，不久前曾想尋找釣蟛蜞舊地，打開地圖發現一切都變了，當年那個地方早成高樓林立的住宅小區，或被連排的廠房樓房取代了，直接到舊地，偶見殘存的一兩條河溝，也少有蟛蜞的足跡了。