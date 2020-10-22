我今年已八十六周歲，身體還可以，夏天還能游泳 ，有時也能寫點文章。不少朋友認為與我年輕時堅持長跑鍛鍊有一定的關係，我也有同感。

上世紀五○年代初，毛主席向青年提出「健康第一，學習第二」的要求，以後又發出「三好」號召，要求青年做到「身體好、學習好、工作好」。那時我還是一個中學生，在學校和老師的鼓動下響應號召，積極參加體育鍛鍊。我每天都要在學校三百公尺的跑道上跑上十幾圈，運動成績不斷提高，參加全市學生運動會曾獲得三千公尺第二名。

有些人說運動員是「頭腦簡單，四肢發達」，但我卻不是這樣，我根據「三好」號召嚴格要求自己。我中師畢業分配時，由於學習成績優秀，表現較好，被分配為中學教師。當時同屆畢業的同學有一百零八名，只有八位成績較好的同學分配做中學教師，我是其中之一。

一九五三年我被分配到縣裡一所中學教書，教師工作比學生學習忙多了，我主教語文，但當學校缺少其他科目的教師時，我常常自告奮勇頂上去。因為我只是中師畢業，無所謂專業，所以學校缺某科教師，只要我能教，我就毫不推辭。

如第一年，學校缺物理教師，我就兼教初三物理課；一年後，學校缺少化學教師，我又兼任初三化學課。這樣文理兼課，備課很花時間，課後還要批作業，另外擔任班主任也要花不少時間。除此以外，我還要參加函授學習，因此每天都要弄到晚上十一、二時才睡覺。

儘管如此，我仍堅持清早鍛鍊，常到校外公路上去跑，日子一長，有人誇張地說：「王老師天天去浙江跑一個來回。」

那時我年年參加運動會，直到一九五八年我下放農村勞動鍛鍊，從此再也沒有參加過運動會。雖然不參加比賽，但是長跑仍然堅持。長跑使我身體強健，再苦再重的活我也經受得起，如在農村勞動鍛鍊期間，正逢「雙搶」（那時種雙季稻，前季稻搶收，後季稻搶種，謂之雙搶），天氣炎熱，勞動強度大、時間長，我照樣和農民一樣，扛過來了。

長跑鍛鍊還使我得到了更大的意外收穫。一九五六年參加工作才三年，我還只有二十二歲，就和當時縣裡的幾個知名教師一起被評為江蘇省優秀教師。我那時實際上是一個什麼都不懂的楞頭青，是從外地分配來的，人生地不熟，沒有人脈、沒有背景，又不會吹牛拍馬、巴結領導。照現在有些人看來，像我這種不會搞關係、不接近領導、又不活絡的人，領導怎麼可能想到我，把我評為優秀教師？

後來，我才慢慢了解到，我是作為青年教師的典型評上的。因為我響應毛主席的「三好」號召，做得比較突出，因而被評為江蘇省優秀教師。

現在，我已年至耄耋，再也跑不動了。回首過去，也許在那無盡的跑道上留下的一滴滴汗水，一串串腳印，還值得回味和詠嘆。