作者（前排右一）一九七○年在農村出工。

每年總會有幾回，按「政策規定」，我又得回那個「插隊」的村子去。每逢此刻，心頭頓生無盡之恐懼，被驚慌襲擊刺激得渾身顫慄，忽地睜大眼睛。暗夜時分，我多少次總是從惡夢裡驚醒。

一九六九年末，創造文化大革命的「偉大領袖」又心血來潮，又發出一個新「最高指示」：「知識青年到農村去，接受貧下中農的再教育 」。於是，全國上下雷厲風行堅決執行「無產階級司令部」的「英明決策」，數百萬「停課鬧革命」兩年多的在校中學生，頓時被強行規定「上山下鄉插隊落戶」當了「知青」。

文革一來，我帶上紅衛兵袖章沒兩天，就因為一九二九年加入中共 東北地下黨的父親，曾經在哈爾濱遭日本憲兵隊逮捕入獄八年的「歷史問題」，成為「黑幫子女」，被學校的紅衛兵組織開除了。我頂了個「大叛徒」女兒的帽子，忽然就從「紅五類」變成了「黑五類」。

知識青年上山下鄉插隊落戶的命令下達全中國 ，我們學校那些極左派的同學，就找到我這個早就不去學校的落後分子家裡來了。一夥不速之客「哐、哐、哐、哐」使勁地敲擊我家的房門，他們像鬥爭階級敵人那般高聲勒令我：必須隨班級同學一起去學校指定的農村接受貧下中農的再教育。他們圍堵在我家門外久久不去，劇烈的敲門聲夾雜命令式的叫號，嚇得我渾身顫慄驚恐不已，生怕他們會破門而入，以至於我失魂落魄得鑽到床底下躲藏。

趴在床下暗處，聽見門外有個出身工程師家庭、處境比我好不了多少的男同學高聲喊了句文謅謅的話：「雞子若是沒有適當的溫度，怎麼能夠孵出小雞呢？」