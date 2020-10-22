一九七七年三月，農場有不少嫩鴿子出售，當時好像很便宜，我也買了一對。五七農場離父母工作的原公社衛生所，距離只有約一公里，我用一個碗將鴿子帶回家。父母雖是醫務工作者，但都很愛現在人所說的寵物。其實，家裡的大花貓和小黑狗都是外面跑來的。父母給吃的，牠們自然賴著不走了。

衛生所占地面積很小，前面是一排平房，主要是藥房、手術室、門診等，後面一排是兩間病房、換藥注射室和食堂、職工宿舍。後面一排平房前面，有幾根實木柱子頂著，中間一條過道。柱子與桁條間有一個空隙，剛好可放置一個裝葡萄糖鹽水瓶的紙箱，箱內放點稻草，舒適的嫩鴿子家就搭成了。

說來挺巧，這個柱子與桁條間的空隙，剛好位於我父母宿舍的房門上。那時候衛生所跟農村環境差不多，是絕對不能養鴿子的。餵鴿子吃食是全家很快樂的事，先上梯子將鴿子請下，放在距鴿籠不到兩米的方桌子上，掰開鴿子小嘴往裡面塞米或飯，再灌點水；鴿子每次都拍著光禿禿的肉翅膀「照單接受」，然後我和姊姊、妹妹及弟弟逗鴿子玩。幾個月後，會飛的鴿子居然從籠子裡直接降落到桌子上進食喝水，家人喜出望外。

又過幾個月，家人突然發現，籠子裡伸出了一對小鴿子的頭。半年後，鴿子一下子繁殖了好幾窩。那時生活普遍困難，豬肉七角三分錢一斤，要起早排隊在公社採供站買。豆腐、醬乾要等到過年才能買到，而且要憑票。為了控制鴿子的過多生產，也不讓其他職工說閒話，父親幾個月就宰殺幾隻快要飛的鴿子紅燒，請大家品嘗、過把吃肉的癮。

有件令人啼笑皆非的事，那是一個上午，縣衛生局丁副局長來衛生所檢查工作。由於父親是所長，丁副局長在門診會議室聽完工作匯報後，便端著玻璃茶杯親和地走向我家。那時沒有像現在這樣帶蓋的專用茶杯，來人泡茶都是用玻璃杯。丁局長捧著玻璃杯樂呵呵的，還沒跨進我家門檻，不料一隻鴿子這時不知天高地厚，正好在「方便」，一塊糞不偏不倚落在局長的玻璃杯子裡。

當時空氣似乎凝固了，所裡職工的目光全集中到我家門口，有驚訝的、有暗地擔憂的，也不排除有幸災樂禍的。母親反應最敏捷，一面連聲說：「這該死的鴿子，真不好意思」，一面接過局長手裡的茶杯，趕緊將茶倒掉，將茶杯拚命沖洗。父親則表態說要儘快處理掉這些鴿子。丁副局長胸懷開闊，不僅沒有像一般當官的藉機發火、耍威風，反倒哈哈大笑說：「這真是巧啊！」

到了冬天，鴿子似乎長得更壯實、漂亮了。這時，單位一藥師工生了小孩，奶水卻不夠，有時候幾乎沒有，該吃的中西藥都吃了，效果仍不理想。後來，不知是誰出了「餿主意」，說吃幾隻嫩鴿子就有奶水了。職工夫妻二人找到我父母，父母異口同聲說：「我們也聽說吃嫩鴿子有效，就試試吧。」

女職工的愛人是縣裡一企業的職工，平常大大咧咧。估計是晚上抓鴿子時動作過猛，前後只吃了四隻，鴿子全家都被迫搬遷「勝利大逃亡」了。