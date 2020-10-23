許多年過去，我已經結婚生子，跟外子說起當年被嚇得鑽到床底下的故事，還有因而記住那個同學的那句話。外子大笑著說：「這哪是妳們同學編的話呀，那本是文革中非常著名的一句『毛主席語錄』，妳經歷過文革，也太不像話了，竟然連這麼流行的毛主席語錄都搞不懂。那條語錄是針對落後分子說的，意思是妳只有積極配合別人的批評教育才能『進步』。」

文革中成了黑五類的我躲都沒處躲，怪不得被同學們當作了落後分子。當時父母都被關押在「群眾專政指揮部」的「隔離室」（變相的監獄 ，我父親蹲過日本憲兵的監獄，因而又蹲起文革的監獄），我躲在床底下嚇得渾身顫慄，哪裡敢跟那伙革命氣概衝雲霄的同學一起去下鄉插隊，他們這就把我當作革命的對象了。

後來還是在另一所學校上高中的哥哥，帶我去了他們學校指定的插隊農村，在吉林省榆樹縣大崗公社的王家油坊一隊當了知青。當地是中國 著名的大豆之鄉，松遼平原上的農田平坦得一根壟望不到頭，在酷暑握把鋤頭頂著炎炎烈日，彎腰「修理地球」（知青術語）；在嚴冬戴著棉帽子躺在冷炕上睡覺，碩大的耗子蹲在面前的窗台上不怕人地跟你對視。

知青生活裡，我最害怕的是輪到挑水做飯。我個子矮，在距離不近的轆轤井裡搖上水來，一付扁擔挑著兩只大鐵水桶搖搖晃晃壓得我走不穩，好幾次連人帶桶摔到小路旁的溝裡，泥人似的爬起來；水、土與汗、淚混合一身，委屈、絕望與恐懼籠罩著不知道哪年是個頭的漫漫日子。

當了七年的知青後，大部分一起頭批插隊的都招工上學走了，我父親的「問題」留個尾巴總算是「解放」了。我的家庭出身忽然又由「黑」變「紅」了，作為老資格的知青，我終於得了進大學當「工農兵學員」的機會。作為外交世家出身的我，很想去學外語，但是稀少的外語學院指標，都成為在鄉地頭蛇公社幹部子女的專利，剩下師範院校外語專業，規定要「哪來哪去」，我可再也不想回農村，所以上了我根本就沒有興趣也無才華的工科，就是圖個畢業不回農村。

沒等我上完大學，「偉人」駕崩了，不可一世的「四人幫」也跟著垮台了，文革也結束了，社會就轉型了，我畢業後也就回城了，後來在親戚的擔保下還移民美國 了。然而，下鄉插隊的惡夢卻永遠烙印在我意識深處，永生也驅之不去了，按鄉下村民說的──「坐病了」。

數不清有多少回，每年總會有好幾回在睡夢中，按「政策規定」我又必須重回農村去「插隊」。即使現在我已經遠離故土在美國生活了二十餘年了，我還是會從夢中驚醒：我又得回那個「插隊」的村子去，而且夢見的政策規定是，即使來了美國也必須回那個「插隊」的村子去。

時光似箭，經過了半個世紀，驚弓之鳥的恐懼就是這樣永遠地烙印在我的潛意識與生命深處，成了一輩子都無休止的人生噩夢。