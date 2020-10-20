馬祖列島的塵封往事（下）

當年使用的招待所。

一九五○年中期韓戰爆發後，美國 在台北設立了一家「西方公司」，以經營船務為業的民間公司，有自己的輪船和飛機，經常出入台灣 和各游擊基地，相當神秘。

當時的馬祖西莒（白犬）島，就被發展成突擊大陸的基地，台北的西方公司就負責幕後主導和策動的工作，並協助游擊隊的訓練和裝備；美國二次大戰的情報老手里基特先生，擔任當時的聯絡人，負責實際工作的推展。西方公司簡稱WEI，在西莒執勤的全盛時期曾經有十七、八人之多。一九五○年至一九六○年之間，西莒有一支游擊總隊，裝備優異，有美製湯姆式衝鋒槍和無後座力炮、幾艘機帆船和一艘鐵殻船。

那個時候在西莒島的半山腰，有一間很大的鋼筋水泥招待所，所有西方公司的游擊顧問都住在這裡，訓練突擊隊的游擊戰術、爆破、密碼解譯、跳傘、心戰等。所有的訓練顧問都非常低調，並維持非官方色彩，他們經常穿著國軍制服，定期從事外島運補工作。由於自己有水上飛機和船隻，進出關口不受檢查，西莒島也就成為台灣的轉口貿易站，當時台北不常見的生活消費品，如歐美的絲襪、日本的味精、洋菸、洋酒，西莒島都買得到。所以西莒島也有小香港之稱，游擊隊也因此沾光不少。

馬祖西莒島的西方公司，在大陳島撤退以後，還繼續了好幾年，由於突擊隊後來行動不夠積極，台北國防部 就調了一隊人馬進駐混編，收編了閩北游擊總隊，改組成為福建救國軍，不再以突擊為主，改為著重空中和海上的情報偵察活動，西方公司在此時也正式撤離。

馬祖西莒島和美國西方公司的關係今天已不是秘密了。在五十年前，我們軍事記者訪問團在訪問中曾經取得了不少資料，當時為了尊重配合國防部的政策，沒有對外公布。回首五十年前兩岸對峙的局面，不論在南竿、北竿、西莒、東引，心理上都感覺到一片肅殺之氣，更記得在東引夜間的海灘監視巡邏中，首次發現使用美軍提供的夜間星光鏡監視海灘，清清楚楚地在黑暗深夜看到海灘上的點點滴滴；那時候火熱激動的心情，就好像東引燈塔的那盞燈，感受到的炙熱久久無法散去，直到五十年後的今天，這種激動卻蕩然無存！

當年在台北組成的馬祖前綫中外軍事記者訪問團名單如下：

團長：劉毅夫。中央日報：梁繁章。中央社記者：汪萬里。美國美聯社記者（AP）：姚琢奇。美國生活雜誌記者（LIFE）：張廣基。台北軍聞社記者：蔣天鐸。青年戰士報主任：張家驤。美國合眾社（UP）：馬華利。中廣公司記者：劉家治。台視記者：范葵。正聲廣播公司：方向球。以上共十一位。

五十年後的今天，其中有六位已經作古，其餘五位，已由新聞職場上退休。