《老照片說故事》馬祖列島的塵封往事（上）

坑道內的實景。

距離台灣 一百八十二點四公里的東北方，有八座大小不等的小島，形成了島鏈，捍衛著中華民國台灣的最北海疆。

最大的南竿島只有十點四三平方公里，最小的亮島只有零點七平方公里，這八座小島形成的馬祖列島，在「戰場經營」的理念之下，以人工、手鑿、鑽孔、爆破、清運等方式，構築了八百條以上的坑道，讓馬祖列島登上了全世界坑洞密度最高的紀錄。而八座小島中最神秘的面紗，就是北海坑道和馬祖的西莒島，又稱白犬島，在兩岸敵對的年代，它卻扮演了令人震撼而激動的角色！

一九七○年（民國五十九年）的冬天，中美尚未斷交，台北的軍事記者聯誼會會長劉毅夫先生，透過國防部 組織了一支「中外軍事記者訪問團」，首次前往前線馬祖列島採訪報導。全團在十二月二十二日由基隆搭乘海軍中字號登陸艦出發，二十三日清晨到達馬祖南竿島，展開為期十天的採訪工作。

個人有幸以台北軍事新聞通訊社記者的身分，會同其他的中外媒體記者，共同進行馬祖前線的採訪工作。中外軍事記者採訪團到達馬祖，首先拜會了馬祖戰地防衛司令部司令官李定中將，並聽取簡報，隨即展開了十天的訪問工作。

馬祖列島的八百條坑道，從一九四九年到一九六九年這二十年間，都是由進駐馬祖的戰備部隊官兵們，用雙手和炸藥構築而成的。

他們的生活大部分都在坑洞和碉堡之中，飲食也大部分是罐頭食品；唯一不同的是，馬祖的大白菜和白蘿蔔是非常鮮美可口的，而當時馬祖的黃魚和酒廠的馬祖老酒，也是最受外賓歡迎的特產。

馬祖列島的坑道大部分為花崗岩結構，坑道中以南竿的「北海坑道」最為壯觀，在南竿的背彈面隱藏地勢開鑿而成，海軍的登陸艇可以直接駛入山腹坑道內的空間，能容納一個「重裝師」的部隊。

在䦕鑿裝備不足的情況下，動員官兵數以萬計，日夜輪流做了八百四十天，每天二十四小時分成三班，將近三年的時間，終於「人定勝天」，堪稱鬼斧神工地構築成這座南竿「北海坑道」。

海峽兩岸開放通商、通郵以後，馬祖也跟著開放了小三通，北海坑道的戰略價值逐漸式微；但曾經有藝術團體，期望藉由藝術展演的手法結合藝術與科技的生動魅力，追索六○年代國軍官兵及無名英雄在北海坑道中寫下的戰地歷史，銜接那段消失的戰地記憶，為戰地文化爬梳失落的一頁，這個計畫到今天仍沒有中斷。

馬祖列島中除了北海坑道之外，還有一座非常特殊而神秘的小島，就是馬祖的西莒島，也稱白犬島，在六○年代時期也是台灣國軍突擊隊突擊大陸的基地，也是與美軍合作的突擊訓練基地。