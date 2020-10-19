四四巨龍憶當年（上）

民國六十七年（一九七八年）六月，台北松山二○六兵工廠的大操場上，「四四巨龍」反覆演練著「祥龍三叩首，向領袖致敬」的節目。巨龍盤成同心圓，龍頭在前，對著司令台。「嗶～！」一長聲清脆哨音，龍頭一叩首，「嗶～！」，再叩首，又「嗶～！」，三叩首。接著「嗶～嗶！嗶！」一長音兩短音重複吹三次，旁邊的大鼓也同時打著鼓點，盤龍按著節奏，迅速盤開，龍頭忽上忽下帶著龍身，從司令台右側出場。每天下班後，四四巨龍隊要練習一個多小時，雙十國慶就快到，加緊訓練，演出才精采。

那年，我從中壢的兵工學校調職到二○六兵工廠，年輕，才二十九歲，肩上一顆梅花，未婚單身。

每年二○六兵工廠的四四巨龍龍隊，為了準備國慶演出，六月就開始訓練。每天下午五時下班，兵工廠大操場上巨龍抬出，百多位隊員先做暖身運動、跑步、變換隊型，每個節目熟練後，舉起沉重的巨龍，全場奔跑飛舞。龍隊由各部門員工組成的，巨龍在操場上排練時，熱鬧滾滾，鑼鼓罄鈸，震天價響，巨龍舞動，塵土飛揚。我每天下班都會站在操場邊圍觀，看得興趣昂然，心裡也跟著澎湃激盪。

四四巨龍是民國五十三年（一九六四 年）由聯勤四四兵工廠縫製。四四兵工廠後來改名為聯勤二○六兵工廠，四四巨龍也改名為「中華巨龍」。四四巨龍名聞遐邇，每年節慶報紙都有它的活動報導。進到二○六兵工廠，四四巨龍就在眼前，近距離看到它聲勢驚人的舞動，讓我心中震撼激動。巨龍百多公尺長，有四十四節，舞龍每節需一人，加上舞龍珠一人，巨龍要四十五個人才能舞得動。

舞龍有兩隊人馬，互相替換，還有放鞭炮、敲鑼打鼓的，隊員有百多人。隊員都是各車間員工，舞龍頭的楊立雄是鑄工所員工，一米八高，個頭粗壯，標準山東大漢，大家都喊他「楊大個！」。他當鍛工，打鐵時掄起十多斤鐵鎚，根本不當一回事，舞龍頭恰如其分。耍龍尾的劉小威，大家都喊他小威，瘦小精幹，動作靈活，是火藥所員工。其他像打大鼓的王師傅、敲鑼的小張，我都認識。我在水電所任職，常到各車間機器維修，和各單位職工都熟。

看龍隊練習我常心想，這四四巨龍耍起來威風，如果能帶隊到全省各縣市飛舞，一定好玩。一天我照例在旁觀看。龍隊練習完，楊大個滿頭大汗，端著碗涼茶，一面擦汗，一面走過來和我聊天。