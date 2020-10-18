上世紀六○年代以前，一般人家照相是難得的事，只是在家裡有大事時上照相館照張相。我今年八十九歲，三○年代時，只有一張三、四歲時和母親的合影，抗戰八年沒有照過相，一九四九年初三畢業拍了一寸大的文憑照，五○年代末結婚、得子都在照相館留影紀念。

一九六四 年夏，咸陽北街處理門市部門口人行道上突然擺出一籮籮照相機大減價，每台八元。我那時月工資六十來元，八元還承擔得了，聽說原價要一百來元，也就下手買了一架。

據介紹，它是西北光學儀器廠生產的「華山」牌相機，是完全按蘇聯「接班人」牌相機的設計照搬過來的。由於使用比較麻煩，又是困難時期，產品大量積壓，只好降價處理。

它使用一卷可拍三十六張照片的膠卷供初學者用用，還是滿適合的。但是，給相機裝膠卷有點麻煩，買正牌的膠卷，要拉出一點夾到另一頭的卡子上，正品的膠卷那時要三元多一盒，進口的日本「富士」、「櫻花」膠卷更貴一些。

六○年代，人們喜歡用五毛到一元的處理膠卷，這些處理膠卷沒有膠卷盒，僅僅用黑紙包著，要自己在被窩裡摸索卡到相機的兩個暗盒上。如手法不老練，沒有卡好，膠卷就可能報廢。

我一次在廬山拍照，突然膠卷鬆脫，沒有辦法，只好把衣服脫下遮光，蓋在一片岩石上，嘗試重裝，結果可想而知。

我也跟一位內行學會了沖膠卷和印照片。所需的顯影、定影藥水在照相館裡都有得賣，五分錢一汽水瓶，是他們用過的藥水，一般自學者完全可以使用。沖膠卷要掌握好時間，太短膠卷過於透明，術語叫「底片太薄」，照片印出來過黑；反之，過白。多幹幾次，就積累經驗。

六、七○年代我四十歲上下，家裡有了三個孩子，特別喜歡給孩子拍照。文革年代活動多功課輕，我也給學生拍活動照，教學生沖洗照片。學生田大放畢業後當了工人，在咸陽陝棉八廠和張藝謀共事，大放又把沖洗照片的本領傳給未來的張大導演 ，不知對他的後續發展是否有所啟發。

照片積累多了，我自製相冊，買一大張馬糞紙裁開，從畫報上剪下一張好看的照片作封面。先後積累了二十多本，成了人生的寶貴記憶。八十歲時，我把其中和三個孩子有關的相冊分別送給他們自己保存。三人的相冊裡你中有我、我中有你，幾百張照片都是他們童年的真實紀錄，不像我只有一張三、四歲的照片。

「世界日報 」開闢「老照片講故事」專欄，我檢視自己的相冊，發現故事不少，也就成了寫作的泉源，這是當年學照相時沒有想到的。