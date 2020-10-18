《老照片說故事》牛奶情懷

作者收到的紙盒裝的牛奶。

疫情期間，我們住在舊金山的老人每周兩次都會有營養餐送到家中，避免老人因抵抗力弱而染上疫病，因此每周我們都會收到七盒這種紙盒裝的牛奶 ，解決了我的早餐問題；可是每當我打開紙盒時，思緒就會漂浮到六十多年前，我還在屏東女中讀書時候的往事。

姊姊結婚的早，她在台北做護士的時候就嫁給了做飛行員的姊夫，隨著姊夫飛行基地的調防，姊姊也帶著小孩跟著換房；正好那時姊夫就由新竹調到了屏東基地，所以姊姊也就近在娘家附近安家落戶。白天她去診所上班的時候，母親就去她家幫忙照看小孩。

那時，我第一次看到這種二百四十CC的盒裝牛奶。當時台灣 沒有這種包裝的牛奶，因為姊夫曾受聘於西方公司，到美國 受訓飛U2的偵察機，拿的是美軍待遇，因此就有這種美國出產的盒裝牛奶。

母親都很稀罕地從姊姊家拿一、兩盒回來給我補充營養；後來我才了解到，姊夫參加的是黑蝙蝠中隊，也就是三十四中隊，是一群台灣優秀的飛行員直接替美國中央情報局（CIA）深入大陸低空拍照共軍的軍事設施，為了怕米格機和地面雷達的追蹤，所以他們從台灣的基地都是像蝙蝠一樣晝伏夜出，所以得名。

記得我每兩年隨空軍子弟小學校友會的訪問團回台時，都會去全省各地的空軍基地採訪，在屏東空軍基地的軍史館訪問時看到了姊夫的遺像，我不僅熱淚盈眶，恍如昨日，人生卻已過了大半；兩年前空軍節時，回台訪問團專車帶我們去到碧潭的空軍烈士公墓獻花致敬，我好不容易找到了姊夫的墓碑，獻上鮮花更覺唏噓：因為姊夫在西方公司執行任務的那麼多年裡，都能死裡逃生，未隨同袍葬身大陸，卻在台灣的花蓮上空做例行的教練飛行時，由於老舊的教練機失去掌控，砸在稻田裡，與另外兩名學員當場殞命。

那日正好是我結婚，從台北回屏東擺回門酒之日，全部賓客皆知，只有我和外子母親被蒙在鼓裡。最可憐的是大哥，他與姊夫情同手足，中午去屏東空軍醫院太平間給姊夫收屍，晚上卻要強顏歡笑在我的回門宴上代理家長做主持人，情何以堪？

人生如夢，生命裡的親人個個已離世，只有我還孤獨地苟延殘喘在世間，雖然人生的路上歷經風雨摧殘，可是我的感情卻脆弱得經不起風吹草動，每早我孤單地拿出紙盒牛奶要倒入杯中的時候，總會想起姊夫當時用命換來的那些美軍待遇。