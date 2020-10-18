《老照片說故事》鶼鰈情深的雙親

作者父母一九六六年訂婚時拍的照片。

這是一九六六年父母訂婚時拍的照片，父親青年有為，母親賢淑端莊，他們是天造地設的一對。即便到現在，我的姑姑們都還盛讚父母親的結合，是一樁美事。

我的父母是經由媒妁之言而認識的，父親長我母親五歲，畢業於台灣 省立工學院（今成功大學），在那個年代，父親是村裡第一個大學生，而且還是省立的，讓祖父母感到無比的光榮。

據祖母說，父親大學畢業後，每天上門來說親的媒人簡直要把自家的門檻都踩壞了，不知祖母是否有誇大其詞；但以父親的體格、學歷還有職業，我相信不管是在當年或是現在，都是炙手可熱的，也是很多女孩子夢寐以求的白馬王子。

可是在這麼多上門求親的對象中，父親都興趣缺缺，就在父親三十二歲這一年，他總算看上了我母親，也讓我的祖父祖母鬆了一口氣。

雖然在婚前，父母沒有太多的交往，但在婚後他們都很習慣彼此，他們相敬如賓，我從未見到他們有任何的齟齬，遑論吵架。

父親外向，母親內斂，他們的性格互補的無懈可擊，他們不僅給了我們三兄妹一個溫暖舒適的家庭，更重要的是，讓我們在充滿愛的環境中成長，我們對雙親有說不出的感謝。

父親除了要常常到海外出差，就是在台灣，他也很忙，常常要一早就去搭交通車。父親愛吃清粥，每天，天還矇矇亮的時候，母親就會起床為父親煲粥，即便是寒冷的冬天依舊如此，從未間斷。

父親下班之後，換掉工作服，就會到廚房幫母親洗菜、揀菜，然後夫妻倆聊天說笑，我在客廳寫功課，都可以聽到他們的笑語盈盈。

父親長於重男輕女的家庭，祖母從不讓他進廚房；婚後，廚房竟成了他每天必報到的地方，他對母親的敬重和疼惜可見一斑。

父親每次出國，一定會為母親帶回來禮物，舉凡名表、手飾……，在父親的行囊中，總少不了為母親留下一個角落，但是母親都捨不得佩戴，而是將它們小心翼翼地收藏起來。

在父親往生後，這些紀念品，也成了母親懷念父親的一部份，我常看著母親望著它們出神，令人傷感，也令人不捨。

雖然父母的夫妻情緣只有短短二十餘年，但我相信他們彼此都是今生的最愛。我想，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」也許可以為他們作註解。