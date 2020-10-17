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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

買報成癡

懷鄉

記得二十多年前，也是報癡的好友去科羅拉多小鎮拜訪親戚回來，感慨萬千地說：「現在才發現，住在紐約華人真幸福。」因為她親戚家訂的「世界日報」寄到時，已是舊聞了，哪像紐約？邊吃早點，還可以邊讀當天剛出爐的中文報紙。不過即使如此，聽說她的親戚還是視若至寶，尤其在台灣幹到將軍退休的老爺子，每天一定用毛筆，恭恭整整地抄寫頭版標題，打發時間。

「世界日報」有頁整版廣告寫的真好：「重新感受紙版報紙，握在手中的溫度。」確實道出我輩耆老的心聲。隨著網路的興起，雖然網上早就可以看電子報，我跟好多老友一樣，還是喜歡享受一報在手，隨意翻閱的樂趣；一則不傷眼睛，再則，不需要忍受網路一塞車時，半天翻不了頁的焦慮，或者得在iPad上，左挪右移，忽大忽小地尋尋覓覓。更何況，學生時代就有剪報習慣的我，碰到值得保留的作品或拙作刊登，必得剪下保存。

無獨有偶，我那篇「母親的小兒麻痺學生」刊登後，妹妹看到她高中群組有人發文：「我剛剪了一篇叫懷鄉的作者，述說其母的小兒麻痺學生，文中提到地方人士很景仰的畢嘉士醫生。」因為勝利之家，是她當年每天上下學所必經，所以印象深刻。她也是「世界日報」的忠實讀者，來美逾四十載，不管搬到哪兒，走到就先訂報。

外子在高中教中文的朋友，每次來訪前，一定有言在先，他會帶份世界日報，惠而不費，又省我一程，我們都欣然接受。紐約封城之初，只准藥房、超市開業，家附近賣「世界日報」的老印文具店不開，連中國超市也聯合宣布關閉兩周，我到哪兒去買報呢？忽然想起五分鐘車程外，有個溫州人開的、也賣美式早點和蔬菜水果的小雜貨店，抱著姑且一試的心情，全副武裝，趨車前往，一探究竟。

令我大喜過望的是，他們竟然開店，有報可買，這才吃了定心丸。這次的疫情，造成百業蕭條，幸好「世界日報」在逆境中屹立不搖，讓旅美華人的精神食糧不致斷炊，不禁打心底發出深嘆，感恩有你。

世界日報 紐約 華人

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