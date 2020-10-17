我對露天電影的記憶是從兒童時代開始，六十八年前，也就是一九五二年，露天電影第一次出現在小鎮；那是在安江紗廠職工操場上看的，因為紗廠是抗日戰爭時從省城長沙搬遷來的，廠子人多氣派大，新鮮的事物都首先出自紗廠。

露天電影怎麼神奇，誰也不知道，聽大人們說是看「小電影」。什麼又是小電影？我們也好奇得雲裡霧裡。那天早早地吃過晚飯，在紗廠工作的大姐帶我進去看露天電影。沒想到，並不太寬的操場已經坐滿了人，四圍的樹上、籃球架上和旁邊一長間公廁屋瓦上，都是黑壓壓的一片人。

我記不得那晚放的是什麼影片了，擋在我眼前的人堆，也有看不見電影的，就動來晃去，我只聽到銀幕裡有吹軍號的響聲後，傳出機槍的噠噠噠聲和轟轟的大炮聲，那是打仗的影片。那一夜令人太興奮了，露天電影給了我一夜的夢。

從那天起，露天電影在我童年幼稚的心靈中留下了深刻的影像：原來是由一個奇特的機器放出來的，機器裡一定有很多的人；原來是在屋子外面的小空坪裡，豎起兩根木柱子，柱子中間的四個角方位拉起一塊白布。等天黑了，遠離白布的位置，有一個高腳凳，凳上面放著一個小機器，一個人不停地調按著旋扭，機器發出一點轟轟的響聲，射出一束手電筒似的強光到那白布上，於是好多好看的人和畫面在白布上變換著。

五○年代末、六○年代初，我們學校經常上山下鄉支農，鄉村的露天電影比城裡更是不凡，它的號召力量像磁鐵，只要聽公社幹部說上面有「下鄉慰問」的露天電影要來了，一股風似的，整個山村方圓上下十來里，消息一下子就傳開了。

鄉民天天盼，終於一天說來了，又像大喜事樣熱鬧著。露天電影一般都是在人民公社或大隊部的曬榖場上放映。遠處的鄉民翻山越嶺、涉水過溪，提早吃了晚飯趕過來，他們帶著回家時照明山路用的松柴火把。老山的鄉民，有不少是只聽年輕人說過露天電影的神話，他們趕來是趁還活著時，由兒女們帶來，出山看看世界的新奇。

曬榖坪的場景那就不用說了，四周擠得水洩不通，布幕的正反面全是人，有帶板凳來坐著的，有找磚塊、石頭坐著的，站著的大人更多。一群小孩子們則都坐在布幕下草地上。

直到八○年代初，還沒有出現電視，工廠的籃球場，也還在放映露天電影。那時，我們廠位於市郊，電影院 在幾公里遠的市內，公車也不方便，每到周六和周日晚上，工廠附近的鄉民也都來到我們廠看露天電影。

那時的電影膠片很搶手，周日有很多單位要放，城內影院不多，要與他們輪流換片放映。我們工會有專職放映員，上午就做好了準備，提前到市內電影院交納影片租借款，晚上再去拿電影膠片。

有時等到天上的星星眨眼了，新膠片還沒到，工人們就說「放舊的電影也好看」。因為剛到的新電影膠片，要等電影院先放映完了，我們才能拿到。

那時，廠工會已提前安排一個人守候，等著電影院放完一卷片，我們就立刻拿走一卷，開著小車趕回工廠。有時影片還在路上，觀眾就耐心地等待。一卷一卷如此來回拿片，拿片的人當時叫「跑片」，自然很受觀眾關注，跑片的比放映員辛苦多了。而在我們正放映時，又有其他單位的放映員在等片，也是急於放新片，耐心地待待。

那時小孩子們和鄉村最喜歡的影片，有「地道戰」、「英雄兒女」、「林海雪原」、「少林寺」、「南征北戰」、「血戰台兒莊」等。

我對露天電影記憶最深的是「廬山戀」，記得改革開放後的一九八一年，廠裡放了「廬山戀」；那晚，當銀幕上出現女主角與戀人輕輕一吻的剎那，年輕人突然驚喜得狂歡，有人說得好，「『廬山戀』有了中國 銀幕上的第一吻。是神話與現實的碰撞。」

從此，年輕人的戀愛衝破了禁區，浪漫的愛情成了時代前進的風尚。有的已婚人回顧自己曾受到戀愛道德的批評處分，幾乎傷心得哭了。

在職工的要求下，露天電影「廬山戀」在我們廠裡連續放了三場，露天電影在人們心中的力量，也是當年歷史前進的需要，對現在而言，戀愛的觀點更為開放了。

露天電影到了八○年代末漸漸退出了歷史舞台。可是據我所知，到了一九九七年，我在廣東工作時，夜晚的公園裡除了有舞蹈、唱歌、拳術等健身 活動，露天電影又從人們的記憶中出現了。隔三差五的科普露天電影在公園裡放映，有時也放放故事片，看的人也不少，那是科協會舉辦的。

而在鄉村，也出現了文化部門舉辦的「送電影下鄉」。當年的露天電影 ，今天又以懷舊的情感走上新的歷史舞台，重現著一個時代的思念。