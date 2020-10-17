我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

《老照片說故事》小學同學

文、圖╱秋英
作者與小學同學的合影。
作者與小學同學的合影。

前右邵素鑾、許秋英，後右康素秋，中間忘了姓名，洪秀琴。中間個兒高，她好像是六年級才由政府協助從舟山群島、香港、輾轉到了台灣，所以我完全忘了她姓名，但是這麽久遠以前的小學點滴，歷歷在目。

我們就讀於鄉下小學，附近都是農田，有一眷村，全班五十多人，男女合班，但是男生和女生絶對是不講話、不會玩在一起的，更不可能和男生合影，當時非常保守。

我們只有女生會一起合影留念、交朋友。小學一年級時，有些男生赤腳上學，因大多數家裡務農，目不識丁，這在當時是稀鬆平常之事。

一個班外省人只有二、三人，老師怕小朋友聽不懂華語，都講台語，點名也是台語，我從小住農村跟本省小朋友玩，學會一些台語，但是用台語點名，很難聽，我非常心不甘情不願喊「到」。因為在台語中，我的姓氏「許」讀音近似「苦」的音，秋英的讀音則聽起來像是「橡皮筋」。總算到了三年級，就都説華語了。

我們是六年國民教育的最後一屆，考不上初中，唸私立費用很貴，政府不補助，同學國小畢業不是進成衣工廠、鐵工廠，就是幫家裡種田地。自從畢業後大家各奔前程，為生活打拚，也沒有時間再聯繫見面，曾經試圖從「臉書」找人，但是我們這一輩鄉下農村長大的人，也不會用臉書吧？大家要再相見似乎是遙不可期了。

時代進步變遷得太快，小學好像是好久遠的年代，我們當時接收資訊只有靠收音機，連報紙都只能去借爸爸上班的電台過期的，而且還要歸還。

純真懵懂的友情，只能留在生命最美麗的回憶。

臉書 台灣 教育

上一則

九歲大的校長

下一則

別在網路上開戰

延伸閱讀

冷眼集／李登輝可以 歐陽娜娜不行

冷眼集／李登輝可以 歐陽娜娜不行
讓蔥保鮮 網友：冷凍是關鍵

讓蔥保鮮 網友：冷凍是關鍵
《老照片說故事》高中同學

《老照片說故事》高中同學
咒語的祕密（五）

咒語的祕密（五）

熱門新聞

這面由多幅畫作組成的牆，12月將在韓國首爾朝鮮日報美術館展出。（記者林伯東／攝影）

62歲初執畫筆 張淑芬：畫畫讓我有自信

2020-10-10 01:21

氣炸鍋

2020-10-10 02:00
作家白先勇分享創作歷程和寫作生涯，他的長篇小說「孽子」出版40周年。(中央社)

白先勇孽子問世40年 同志文學系譜中扮演要角

2020-10-11 18:18
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02

「醫」比三家不吃虧

2020-10-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民