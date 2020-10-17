《老照片說故事》小學同學

作者與小學同學的合影。

前右邵素鑾、許秋英，後右康素秋，中間忘了姓名，洪秀琴。中間個兒高，她好像是六年級才由政府協助從舟山群島、香港、輾轉到了台灣 ，所以我完全忘了她姓名，但是這麽久遠以前的小學點滴，歷歷在目。

我們就讀於鄉下小學，附近都是農田，有一眷村，全班五十多人，男女合班，但是男生和女生絶對是不講話、不會玩在一起的，更不可能和男生合影，當時非常保守。

我們只有女生會一起合影留念、交朋友。小學一年級時，有些男生赤腳上學，因大多數家裡務農，目不識丁，這在當時是稀鬆平常之事。

一個班外省人只有二、三人，老師怕小朋友聽不懂華語，都講台語，點名也是台語，我從小住農村跟本省小朋友玩，學會一些台語，但是用台語點名，很難聽，我非常心不甘情不願喊「到」。因為在台語中，我的姓氏「許」讀音近似「苦」的音，秋英的讀音則聽起來像是「橡皮筋」。總算到了三年級，就都説華語了。

我們是六年國民教育 的最後一屆，考不上初中，唸私立費用很貴，政府不補助，同學國小畢業不是進成衣工廠、鐵工廠，就是幫家裡種田地。自從畢業後大家各奔前程，為生活打拚，也沒有時間再聯繫見面，曾經試圖從「臉書 」找人，但是我們這一輩鄉下農村長大的人，也不會用臉書吧？大家要再相見似乎是遙不可期了。

時代進步變遷得太快，小學好像是好久遠的年代，我們當時接收資訊只有靠收音機，連報紙都只能去借爸爸上班的電台過期的，而且還要歸還。

純真懵懂的友情，只能留在生命最美麗的回憶。