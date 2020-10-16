民國六十年（一九七一年）前後，母親在台南任教，每年暑假帶著我到台北探親，當時沒有高速公路，也沒有長途客運車，火車是唯一的交通工具。搭乘火車並不是一件容易的事，先託人到車站買票，事先言明某日某時的列車。當時每個車站都有固定的車票配額，配額告罄時只有延到次日。記憶裡，母親在一周前託人買票，三日後才拿到車票，搭乘二日後的火車北上。

台灣 鐵路局由早期的不準點、每站皆停的慢車，提升至大站才停的平快、復興號、莒光號等車種，但是自台南到台北仍需七小時。早晨上車，中午除自備乾糧外，火車上沒有其他的零食或熱食提供。開水分車種，有些由乘客自行至開水房添水，有些高級車種有服務生到各座位提供免費茶包及開水服務。中午用餐時刻，不論何種車種都有鐵路便當出售。

只見車廂裡服務生提著一個鐵筐子，筐子裡裝著十個圓形不鏽鋼材質的便當，邊走邊喊「便當，便當，熱便當」，車廂裡的乘客紛紛掏錢購買；他收了錢，自筐子裡將一個個便當發到乘客手裡。這圓形的便當，蓋子上印有台鐵的圓形標誌，邊緣有兩個環扣，拿在手裡還溫熱，但不燙手。打開扣環，掀起圓蓋就是一盒排骨飯，一大片煎過香噴噴帶骨的豬排、一個滷蛋、醃製入味的黃蘿蔔數片，還配上炒青菜，加上米飯，裝滿整個便當，可謂色香味倶全。

台鐵當時沒有提供素食或其他菜色的選擇，排骨便當成為大家共知的鐵路便當。便當吃完後，飯盒要收回清洗後再使用。服務生把稍早叫賣時的鐵筐子拿出來，沿座收回便當盒。

早期母親帶我搭火車，母子共用一只便當。過了幾年，孩子成長胃口大增，成了一人一只便當。有一回，母子二人持車票上車，匆忙間車票遺失了，中途查票，母親只好掏出身上的現金來補票，卻再沒有餘錢買便當。我只有咽著口水看鄰座的乘客享用便當。到站後，父親來接站，我據實以告，父親搖頭嘆息，張羅我們在車站旁的飯店用餐。

民國九十六年（二○○七年二月），高鐵時代來臨了，自台北到高雄的旅途縮短到兩個小時以內；雖然車票價格不菲，仍比機票便宜，也節省候機及檢查行李的時間。高鐵車上有服務員販售飲料、零食，但不提供熟食，也沒有餐車。所以上車的旅客先在發車的車站裡購買漢堡、三明治或便當。

台鐵在各車站有便當販賣點，搭高鐵的旅客也可以買到台鐵便當。便當已不再用不鏽鋼的圓盒子，因為回收不敷人力成本，改用一次性的紙盒子。菜色也有豬排、雞腿的選項。我仍選擇豬排便當，菜色及口味並沒有改變，細細品嘗時，當年與母親一同享用一只便當的情景，在腦海裡一一浮現。