文（婁）字一號文件（下）

我所在的灑運汽車 修理廠只有日班，我的師傅是通情達理的八級鉗工，看我學的機械製圖已能在車間生產中派上用場，非常支持我的業餘學習。平時廠裡加班，他會安排別的徒弟上，一到五時就轟我下班去上課。母親還安排我在工廠背後、十二段工人新村的舅舅岳父岳母家吃晚飯。五時十分進門，老倆口飯菜已擺在桌上。吃飽上車，飛馳到天津大學。在家人、親戚、工人師傅們的支持下，我每天像陀螺一樣，三點一線連軸轉。

大約六三年底、六四 年初時節，天津大學負責夜大學的劉瑞福（教務）副處長告訴我們幾個班長一個好消息：「天津市政府剛剛下了一個紅頭文件，文（婁）字一號文件，明文規定，每周多給業餘大學學生半天學習時間。」原來這是天津剛上任不久的婁凝先市長的一項德政，意在盡快加強天津工業企業的技術力量。從此，我和朱君享受到這每周半日的學習假。周六下午，直接騎車到水上公園湖濱軒，買一壺茶水，坐下來靜心完成作業，再複習和預習功課。這每周半天讀書時間，對我們堅持學習確實厥功至偉。

六五年中，大三快結束了，我覺得在汽車大修廠的工作還是和機械製造工藝及設備接觸多些，就向劉瑞福處長申請轉專業，獲准從精儀系轉到機械系。

一天，上班時間，人事科的于幹部把我和朱君叫到辦公室，他說：「你們知道嗎？婁市長調走了，文（婁）字一號文件不執行了，你們的半天學習時間沒了！」我們看著他，好氣又好笑，心想，你就這水平！又不能和他硬頂，只好客氣地提醒：「不會吧？政策不會因人而易吧！您是否先問問李廠長再定不遲。」後來他可能真問了李廠長，據說碰了一鼻子灰。他哪知道，李廠長也在新華業大攻讀機械工程，儘管律己甚嚴，幾乎從不脫產學習。後來就再沒聽于幹部提過此事。

在我們上大學的第二年時，另一位有高中學歷的學徒工、住在香港 路的韓君，也想循例申請報考夜大學，開介紹信時就遇到于幹部的阻擾，他公然稱：「吳朱是『漏網之魚』。」不再開介紹信報名，韓君未能如願。

文革中的一天，早晨上班時聽師兄弟們笑談說：「昨晚于幹部被人事科的科長從派出所領回來了！」原來他辦了件糗事：「一位交通民警，看見遠遠過來一個小紅點，走近才看出是一輛自行車，沒有車燈，車把上插著一根香菸，微微的閃著紅火。交警攔下他一問，才知道他還是工廠的保衛幹部，就毫不客氣地通知廠保衛科把他領回。」事後，幾個膽大的工人兄弟常開玩笑：「小于，來根菸，點個火！」不久，他就自己申請調走了。

我順利在文革前的一九六六年六月，完成大學本科學業，並在廠裡幹起技術員、工程師的工作。十多年後，多虧劉瑞福處長支持和幫助，我們這些六六屆的夜大學畢業生，在一九七九年拿到遲來的天津大學本科畢業證書。它來之不易，改變我們後來的人生，在改革開放大潮裡得以各盡所能回饋社會。

每念及此，就想到了婁凝先市長、李佩倫廠長和天津大學教務處的劉瑞福處長，我們生命中的貴人和導師！永誌不忘。僅以此文紀念天津（北洋）大學建校125周年。