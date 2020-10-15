出獄不久的湯少滿臉驚惶地說：「我游不動了，你們不要管我，自己去吧。」我和福少一左一右把手伸到他腋下，我對他說：「你要冷靜，放鬆。我們生死與共，不會丟下你不管的。」還好剛學會游泳 的軍少年輕力壯，借助海水的浮力可以自顧無虞。無奈一手拖人，只剩下一手划水，雖然有福少和我左右扶持，頂多就是原地踏步。

所謂「屋漏兼逢連夜雨，船爛偏遇頂頭風」，平靜的海面一下子變成風大浪急，遠望左邊的山巒，有如伏在海邊的龐大怪獸向著我們虎視眈眈，無法擺脫。剎那間我感到自己是如此渺小，如此無能。繼續前進無異是向死亡進軍，往左轉則等於投奔虎口，不過尚有一線生機。

我和福少必須護送湯少回岸上，我也不放心軍少獨自往前。事急馬行田，大家同意下，我們就轉左向海岸游回去了。雖說離岸大概不到一公里，但是拖著一個人就彷彿是不可能的任務；幸而福少年輕力壯，水性甚佳，與我同心合力，幾經掙扎後總算回到了岸上。

這海邊是平滑的沙灘，讓登陸毫無困難。天上的繁星伴著迷濛的月光給這黑暗世界披上一片柔曼的輕紗，銀白色的沙灘上寂靜無人，我們盡快地越過沙灘，跑進離海邊不遠的茂密的灌木叢裡躲藏起來。蟲鳴著，蚊叮著，我們沉沉地進入了夢鄉。

九月十六日，逃亡路上的第四天，我們從風吹草動中醒來。遙望東方海平線上一輪紅日正在晏晏升起，從藏身的樹叢裡往外看，早起的農民已經在不遠處走動。只要熬過這個白天，晚上我們就有希望了。

說來容易，要熬過這一天卻比想像中難得多了，首先是肚子咕咕叫，我拿出滲透了海水的幾個光酥餅與他們分吃，沒想到鹹得根本無法下嚥。天可憐見，我隨意買的幾條白瓜現在成了救命的稻草，白瓜沒有受海水污染，每人一條，吃起來清甜爽脆，既充饑又解渴，尤勝玉液瓊漿。

頭頂上的九月驕陽，讓躲在樹叢裡的受難者陪著這大地一起被蒸發，樹叢外不遠處人們走來走去，談話聲清晰入耳。我們潛伏著，靜靜地躺著，盡量減輕體能的消耗。人類的忍受力有時候真的不可思議，我們忍受著饑渴的煎熬、烈日的烤炙，盼望著太陽快快下山。

天終於黑了 ，我們的機會又來了，我們第二次投奔怒海。這一次我選擇在離岸大約五、六百公尺的海面繼續游向東南方。水流沒問題，但是風向不對，順流被逆風吹起了白頭浪，撲面的浪花減慢了我們的速度。我們掙扎著前進，頭一晚下水時的那種信心十足、悠然自得、躊躇滿志的心境早已消失得無影無蹤。

忽然間，不知道是誰「啊」地驚叫了一聲。我正在驚疑發生了什麼事，背部忽然一陣劇痛，接著手臂上、臉上也如火燒火燎。我明白，我們遇到水母（海蜇）群了。水母的觸鬚一旦接觸到獵物，就會釋放出腐蝕性的液體。我告訴他們，「白柞」吃不了人，別緊張。於是我們邊游泳，邊用手把它們揮開。

無奈惡運要降臨終究是避無可避，我們掙扎了大約不到兩個小時，湯少又說他不行了，「不要管我，你們自己去吧」。福少和我又一次，一左一右地用單手托著湯少的腋下，讓他安全地浮在海面。左面的群山仍然像惡魔似的蹲伏在那裡，彷彿無法擺脫的噩夢。回岸吧，我們不能犧牲一個兄弟，沒有別的選擇。這時候我已經沒有考慮到自己是逃獄出來的，再次被送回監獄 將會受到怎樣的折磨。留得青山在，不怕沒柴燒。

我們又一次回到了銀色月光籠罩下的沙灘上。我們已經斷水斷糧，面臨生存的危機，能夠多堅持一天就是奇蹟出現。既然如此，那就賭一把吧！迷離的月色下，我們邁步在遼闊漫長的沙灘上，往東坪洲的方向一直走。當直覺讓我決定是時候躲藏起來時，我們又一次鑽進灌木叢裡。抵著饑渴與疲勞，昏昏入睡。

九月十七日，偷渡 的第五天。自從九月十五日的午飯後，我們已經兩天沒飯吃，更要命的是沒水喝了。清晨的陽光把懶洋洋的我們照醒，我們站起來往海面遙望，驚喜地看到東坪洲已經近在眼前。