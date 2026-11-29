（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 金蘭與俊勝曾是事業家庭雙豐收的移民夫妻，卻因權力失衡與情感空缺，讓俊勝在越南療養時出軌並另起生活，婚姻逐步走向破裂。

越戰結束後，來美國生活的越南人中，絕大多數是以難民身分移民 過來的。當然，後來慢慢也有一些旅遊、求學、工作一類的非移民簽證 和移民簽證。

2010年，所裡來了一位名叫金蘭的客戶。金蘭十六歲時，她跟著父母從越南偷渡 到香港，在難民營住了兩年。1980年代初來到了美國。金蘭長相文靜娟秀，個子小巧玲瓏。她有超高的智商加上努力學習的好習慣，後來畢業於美國常春藤大學藥理專業。

金蘭讀大學時，結識了同校一位名叫俊勝的商業管理系男生。他們有同樣的背景和身分，又同在一所大學學習。俊勝頭腦靈光，學習成績優異，還是越南學生會會長，金蘭被高大帥氣的俊勝所吸引。他們一起學習，一起去越南餐館打工，相互扶持，建立了親密的感情，因而被同學們稱為金男玉女。畢業後，金蘭考上了藥技師的執照，去了連鎖大藥店當藥劑師。俊勝在校又讀了兩年碩士研究生後，被當時灣區一家大公司錄取成了一名高級主管。

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一年後，他們風風光光結婚了，他們有車，有房，生活事業豐收。又過了幾年，他們雙雙辭去高薪工作，然後貸款在聖荷西經營起自己的生意「金蘭藥店」。在夫婦倆精心打理下，一年後，藥店的生意穩定，效益轉虧為盈。他們還了貸款，並買下了租賃的藥店店面。因此，他們的前途一片光明，生活日漸富有，銀行裡的存款直線上升。同年，喜上加喜的是他們的兒子羅博特出生了，他們的美國夢比大多數移民要來得快，且來得更美滿。這種多少人夢寐以求，似乎接近完美的人生，是不是一定會一直一帆風順呢？

在「金蘭藥店」中，金蘭是藥劑師，進藥、發藥都非要她的簽字不可。日子久了，金蘭脫穎而出，堂而皇之的以老闆自居，成為灣區越南裔人群中人人仰望的女強人。而俊勝在藥店打打雜，收錢記帳，修修電腦，聯繫保險公司。憑借他的聰明頭腦很快把藥店的業務理順了，並用電腦製作出一套簡單的管理程序，金蘭工作繁忙，帶兒子的任務也自然而然落到他身上。

一個長得高頭大馬、有頭有臉的大男人，在金蘭面前只能是一個給老婆當助手，似同打雜跑腿的祕書。日子久了，他開始覺得憋屈，可是又說不出口，也只能啞口無言煎熬著。大半年過去了，他慢慢地覺得這種「英雄無用武之地」的生活沒有什麼意義，讓他的情緒很不穩定，甚至產生了想死的念頭。醫生診斷他為抑鬱症，不得不服藥休息。

後來管理藥店生意、照顧孩子的所有事，統統落在金蘭身上，而且她還要擔心一個躺在家裡、常常想自殺的老公。無奈之下，金蘭只得向俊勝人在越南的姊姊俊麗求救。俊麗可憐弟弟，建議讓俊勝回越南去她家療養一段時間。但俊勝聽了十分抗拒，他是那麼不願意回越南，還為此事和金蘭憋氣。兩人大吵一架後，彼此冷戰兩個多月。最後，俊勝還是拗不過金蘭，垂頭喪氣離開了美國。

「金蘭藥店」後來雇了兩個年輕幫手，在金蘭的栽培下，他們很快就能獨當一面，沒有俊勝的「金蘭藥店」，照樣生意興隆，財源滾滾。

俊勝到了越南姊姊家中療養，天天服用金蘭為他調配的治療抑鬱症藥品，他整天昏昏欲睡，只要看到天窗就彷彿上面掛了一根繩子，想走過去上吊。去廚房吃飯看到刀子就想拿過來割腕，幾次都被姊姊和姊夫救了下來。姊姊在越南也有自己的生意，平時很忙碌，有時姊夫傑夫會陪俊勝聊天解悶。

這天傑夫要去按摩院放鬆，順便也帶上了他，怕他一個人在家又萌生自殺的念頭。俊勝去到按摩院，脫去衣服等待著給他按摩的小姐出現，門外響起了一串銀鈴般的笑聲，只見一名妙齡美女推門走了進來，女子磁性的聲音稱呼俊勝說：「大哥哥你好，我叫小香，今天有幸讓我來為你服務。」俊勝從頭到尾、上上下下仔細打量了一下小香，她渾身散發出迷人風騷的魅力，S型的身材前凸後翹，穿著十分單薄，低領下露出大半個酥胸，下面短裙幾乎遮不住她豐滿的臀部。

當她走近俊勝，一股檀香味撲鼻而來。話音剛落，她彎下腰輕輕地掀開俊勝蓋在身上的毛巾，用她那雙軟呼呼的小手在俊勝身上來回「遊走」。俊勝猶如觸電般地顫抖了一下，一股暖流從身上慢慢地發散到手指，酥酥麻麻地極為享受。

小香有意無意地彎下腰撫摸他的臉，按摩他的頭部。俊勝的目光偷偷地穿過小香原本低胸的衣襟，只見雪白圓潤的乳房完全曝露在他的眼前。接著，她又是彎腰又是抬腿，她白色蕾絲邊的小短裙內豐滿有彈性的臀部，在俊勝面前忽隱忽現，讓他饞涎欲滴。至今，除了家裡那位滿身消毒水味的老婆，他從來沒有接近過其他女色。最終，按捺不住的俊勝一把將小香拉入懷中，在她的配合下，俊勝三兩下就釋放了自己的性慾。俊勝覺得自己第一次具有如此強烈的慾望和溫馨的感受，小香的風情萬種和斷腸的嬌聲讓他極度著迷，小香的風姿也深深印入了俊勝的內心。

有了第一次就有第二次，俊勝一有機會就去找小香，天天想著小香，他再也不想自殺了。三個月後俊勝的抑鬱症竟然不藥而癒了。後來俊勝回到美國，當妻子撲向他的懷抱時，他竟然提不起半點激情。每當他看到妻子乾瘦的身材，眼前立刻浮現出小香風騷圓嫩的胴體。

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俊勝廢寢忘食地思念小香，雖然他知道這樣放縱下去十分危險，但是深陷情網的他越陷越深，無可自拔。於是俊勝開始計畫如何能和小香在一起，是不是要幫她移民來美？不行，在自家家門口放著，總有一天這兩個女人會碰頭，那他就玩完了。還是自己想辦法去越南，天高皇帝遠，金蘭也管不著。

要用什麼理由去越南？俊勝開始到處詢問律師，研究分析了半天，最後決定去越南開一個藥店。這樣在妻子這裡他可以用開創事業來搪塞，去了越南，自己有個美國駐越公司大老闆的頭銜，也是風風光光，有錢能使鬼推磨，也不怕小香會不屑理他，他自己也可在那裡銷魂快樂。

金蘭看到老公來美國後，又開始整天發呆，悶悶不樂，擔心他的抑鬱症會復發，心中充滿恐懼和擔憂。這天，俊勝開口告訴她想去越南開一家「金蘭藥店」的分行「俊蘭藥行」，理由是越南的醫療比較落後，搶先占領市場的同時，還可能大賺一筆；其次是他已經幫助金蘭建立了「金蘭藥店」而且生意興隆，現在也有實力去國外拓展了。

聽了俊勝的話，金蘭覺得也有點道理，與其讓他天天待在家裡生病，倒不如讓他回越南去闖闖，這樣既能治病又能賺錢。他們商談了一個協議，就是開始創業幾年，先用「金蘭藥店」的帳戶來支持「俊蘭藥行」，等到賺錢了，再把兩邊的財務分開，這樣可以避免美國的昂貴稅收，賺到的錢可用來拓展海外事業或是出國時用。

他們達成協議後，俊勝控制不住心中的喜悅，草草地準備了一下行裝。離開美國的那天，金蘭含淚送他去了機場。俊勝硬是擠了幾滴眼淚，擁抱了對他難捨難分的妻子。他歸心似箭地朝著自己的心上人小香直奔而去。此時此刻，俊勝覺得他和金蘭這對當初的金男玉女，原本就是一個錯誤，甚至是一個笑話。

到了越南，俊勝就直奔小香而去。他找到了小香，並和她談判要她辭掉按摩店的工作。小香說只要俊勝能給她買房買地，並提供一輩子豐衣足食的生活，她就願意跟著他，並不在乎名分。俊勝在越南租了一個辦公樓，掛牌「俊蘭藥行」，雇了幾個工時廉價的大學生，大家都稱呼他為董事長。並在藥行不遠處用小香的名字買了一塊地，為小香和自己蓋了一個豪華別墅，他們在自己的愛巢過上了甜蜜的生活。

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小香表面上是俊勝的助理，暗地裡是俊勝包養的二奶，他每天帶著小香到處吃喝玩樂，俊勝覺得這是他這輩子過得最開心快樂的時光，人生值得了。開始時，藥店賺到的這點錢還不夠他們奢侈的開銷，幾乎月月都是赤字，都由「金蘭藥店」的收入貼補「俊蘭藥行」。

整整一年過去了，俊勝從未主動給家裡打過一通電話，要不是俊勝月月從藥店的帳戶裡轉錢，金蘭還真以為他就此人間蒸發了。金蘭關心老公，找了俊勝的姊姊去「俊蘭藥行」找他，可每次都找不著。金蘭心痛老公在外工作那麼辛苦，於是乾脆帶著大包小包從美國飛去越南看他。到了他的公司，員工們說他很少來藥店。於是員工在俊勝的工作手機留了話：「你的妻子從美國來探望你了，接到這個通知，請立刻返回藥行」。

三個多小時後，俊勝才匆匆趕來，把金蘭安排去了一個離機場很近的賓館，金蘭很訝異地問他：「你平時住哪？」俊勝說：「為了節省開銷，他住在他的一個朋友家，又髒又亂就捨不得讓金蘭和他一起去吃苦了。」俊勝陪著金蘭出去吃了晚飯，然後在賓館裡陪金蘭住了一晚，第二天一早就推說公司很忙，然後就離開了。

金蘭在賓館裡待了一整天，一直到傍晚俊勝才來帶她出去吃飯。晚上，俊勝說他明天下午要去非洲出差，然後一個勁地催金蘭回美國去。金蘭此刻覺得自己的老公怎麼變得那麼陌生，但是如果她不回去，在越南一個人孤單耗著也很無趣。縱然有萬般不捨，金蘭還是在二天流著淚搭上回美國的飛機。（上）

再離再結的婚姻(下)