（圖／A生成）

AI摘要 文章摘要整理： 本文透過福州菜、川菜與客家菜，寫出作者在美國以廚房重建家族記憶，並讓鄉愁在一碗一菜間得到安放。

人的行囊中，總會有些物件，一輩子都卸不下來。於我而言，那便是胃裡存著的一絲頑固念想，是舌尖之上，一抹揮之不去的舊影。

我們這一代人，似乎習慣了早早地背起行囊，去往遠方，去見識那更大的世界。地理的坐標可以輕易改變，口音和行止也能被新的環境悄然修飾，可唯有故鄉的滋味，像一枚用舊了的印鑑，不經意間就在某個黃昏或清晨，卡噠一聲，清晰地蓋在心頭，提醒著你來路何在。

我時常在別人問起我是哪裡人時，陷入一種短暫的失語。身為客家人，我卻早已將祖輩的方言忘得一乾二淨，那種屬於族群的語言，於我更像一個古老的符號，熟悉又隔膜。但這不妨礙我的家族，將一路遷徙的風塵，都熬煮進了灶台上的湯湯水水裡。這滋味，比任何族譜都來得鮮活，也更為牢固。

從中原大地的蒼茫出發，我的先人曾駐足於江浙的煙雨，又在福建長汀的青山間安頓下來，而後隨著「湖廣填四川」的浩蕩人流，在巴蜀之地扎下了根。父親北上求學，又去往北京工作，於是，我這個在北京出生長大的孩子，家裡的飯桌上，便悄然上演著一場不動聲色的、屬於整個家族的「地理志」。

記憶裡總有一角，是屬於福州的味道。祖母是會講福建話的，家裡也還保留著些許閩地的舊俗。我有一位表舅，因為時代的因緣留在了福州，他家的女兒，也是我的表姐，是和我極親近的人。她來北京時，總住在我家，我們擠在一處說些女孩子間的體己話，我帶她去逛胡同，陪她尋訪京城的吃食。

我去福州看她時，她便領我鑽進那些煙火氣蒸騰的老巷，看菜市場裡水靈靈的各色海產，教我認那些叫不出名字的貝類和海藻。我們一同品嘗剛出鍋的肉燕，那燕皮薄得透光，咬下去是「咯吱」一聲的清脆；還有那雪白渾圓的魚丸，內裡裹著鮮美的肉餡，一咬一包湯；那紅糟鰻魚，是用本地的紅麴米酒糟醃製，蒸出來色澤豔麗，糟香醇厚，魚肉細嫩得彷彿能在舌尖化開。我愛上了這樣清淡而多海鮮的福州菜，那滋味，是閩江邊帶著水氣的風，是夏日裡一碗清爽的撈化，樸素又熨帖。

回到美國後，我也試著在自家廚房裡復刻。買不到新鮮鰻魚，我便用紅糟裹了雞肉或豬肉來蒸，滋味竟也不差，帶著一種異鄉的、聊勝於無的慰藉。最執著的是，我會開上四十分鐘的車，跑去舊金山機場附近一家叫「幸運星」的小小超市，那大概是全灣區唯一一處能買到乾燕皮的所在了。為解這口相思，那一路的車程，便也不覺得遠了。

川菜的香與辣，則是另一種更為熾烈的記憶，它直接連著我的父親。父親在四川長大，說一口地道的自貢話，也做得一手地道的家鄉菜。小時候，我最愛的便是待在廚房門口，看父親在裡面揮斥方遒。親朋好友、街坊鄰里，沒有人不誇讚父親的廚藝。他們半是羨慕半是打趣地跟我說：「妳好福氣喲，天天在家吃館子！」我便捂著嘴偷笑，心裡想，館子裡的菜，哪有父親烹煮得好呢？那些味道裡，有他顛鍋時的專注，有他對火候精準的拿捏，更有一種我說不清的、只屬於家裡的安穩。

我總想擠進去幫忙，父親嫌我礙事，轟我出去，我偏不，像隻小尾巴似的又溜進去，哪怕有一次被鋒利的刀口劃破手指，也毫不在意。漸漸地，父親開始教我一些門道，從最簡單的切蔥花、剝蒜，到能上手炒幾個像樣的菜。家裡來客時，便是我和父親一同在廚房裡忙碌，那是我記憶裡最踏實的時光。

父親教過我一樣頂要緊的東西，是我們家祖傳的一碗蘸水。做法看似簡單至極：細切的綠蔥花，盛在碗裡，將滾燙的菜籽油「刺啦」一聲澆上去，蔥香瞬間被激得淋漓盡致，再挖一勺紅油鏡亮的郫縣豆瓣，兌上醬油、香醋、花椒油、麻油，最後拍幾瓣蒜剁成末攪進去。靜置片刻，等所有味道在時間裡相互滲透、融合，便成了。

拿蘸水拌麵，蘸白切雞，點涼粉，無不精彩，凡是品嘗過的人，沒有不誇讚的。我曾將這方子教給許多朋友，可他們做出來的，總少了那一縷「靈魂之味」。我想，那或許不是手藝的差別，而是故鄉與時光，不肯輕易把它的祕密交付給旁人。

可這味道，它自己會找傳人。我那在美國出生長大的兒子，有一年我帶他參加去四川的「尋根之旅」，他親口嘗到了地道川菜的滋味。回來後，他便開始對美國的中餐館「指指點點」了，誰家的水煮魚不夠麻，誰家的麻婆豆腐豆瓣醬放得不對，他都能說得頭頭是道。最有意思的是，他獨自租房住之後，竟會在網上找來菜譜，在自己那小小的、被生活氣息填滿的廚房裡，笨拙地試著復刻那些家鄉味。就連在上海長大、吃慣了本幫菜的先生，也被我們母子倆熏染得無辣不歡。如今，川菜在美國遍地開花，我倒是不用為尋一口辣味犯愁了，因為最好的味道，早已被我帶回了家。

至於更古老、更模糊的客家菜，因為家族的幾度遷徙，在餐桌上的痕跡反而淡了。我已經不會講客家話，對它的習俗也所知寥寥。有一次參加活動，主辦方端出一盤炸好的長條年糕，我竟愣住，不識得它是什麼，直到旁人告訴我，這是客家年糕啊。那一刻，我有些慚愧，彷彿丟了一件祖傳的舊物而不自知。

可是事情就是這樣奇妙，又是機緣，我帶孩子參加了一次去江西贛州的客家文化夏令營。那是我第一次系統地學習客家文化，從山歌到習俗，再到飲食。我這才輾轉得知，我們遷往四川的那一支，祖籍竟是在福建長汀。我急忙發消息問父親，他回覆說，正是。那一刻，我彷彿聽見了歷史的回響，那些差點被我遺忘的家族碎片，又以另一種方式，回到了我的生命裡。

在贛州，我們學著做客家米粿，將米漿蒸成柔韌的皮，包上各色的餡料。我們也品嘗了一場地道的客家宴，那些樸素的、帶著山野氣息的味道，讓我感到一種陌生的親切。回到美國後，我家餐桌上便多了客家釀菜，那苦瓜、豆腐、茄子都被塞滿了肉餡，燜煮得汁水淋漓；還有薑母鴨的醇厚，梅菜扣肉的鹹香。不忘本，大約就是如此，味道會替你牢牢地記住家鄉。當這些菜餚在異國的廚房裡重新升騰起熱氣時，鄉愁便也在這煙火氣裡，被溫柔地化解了。

當然，我也學會了與時間和解。做梅菜扣肉時，我不再執著於油鍋的翻滾，而是用空氣炸鍋將肉皮炸出漂亮的虎皮紋，省油，省事，也少了些廚房裡的兵荒馬亂。現代的技術並未稀釋鄉愁，反而讓它有了更從容的安放方式。

每走一處，我最愛逛的始終是本地的農夫集市。我想在那些沾著泥土的蔬菜、帶著海風氣息的魚蝦裡，找到某種熟悉的靈感，好讓我在異國他鄉的廚房裡，還能烹煮出故鄉的魂魄。我的胃和舌頭，早已被某些特定的味道馴養得忠誠無比，走到哪裡，都會念想，於是家鄉的美饌便成了我隨身的行囊。

故鄉就在我的碗裡，而我的碗裡，裝著整個世界。碗中的食物，便是我的鄉愁，也是我的解藥。只要我還能生火，還能拿起鍋鏟，我便不覺得孤獨。有這熟悉的味道相伴，無論身在何方，我都是一個幸福的、帶著家鄉行走的流浪者。（寄自加州）