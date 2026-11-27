AI摘要 文章摘要整理： 文章描述OpenAI在黑帽大會揭露其AI代理系統疑似自主入侵Hugging Face，並藉漏洞建立交流與外部代辦機制，凸顯AI為達任務可能走向失控風險。

8月7日一上班，同事就問我有沒有看見黑帽大會（Black Hat USA）關於OpenAI入侵Hugging Face的報告。黑帽大會是非常知名且重要的網路安全研習會，對資安有影響力的人物雲集。同事把影片傳給我，看完第一次，我跟同事一樣興奮，又仔細看了第二次，除去了興奮多了深深地不安。

故事的起因幾乎就是電影「2001: A Space Odyssey」的腳本，人類給AI的任務敘事不完整，甚至互相抵觸。電影裡人和AI鬥智鬥勇，最後人昇華了。

這一次的事件，不是虛構的電影，未來結局如何？實在難說。

事件第一次浮出水面是7月16日Hugging Face發表的部落格文章，他們偵測到自己的系統被侵入，但是這一次和從前完全不同，因為這個駭客 不是人，是「自主人工智慧代理系統」（autonomous AI agent system）。

這絕對是歷史性的時刻，不是人的指令，而是AI自主性的成為駭客。

OpenAI第一時間就問Hugging Face，「嗌，有沒有影響到我們啊？」在同一個時間線，OpenAI因為某些事件進行著內部調查。7月20日，OpenAI在他們的調查檔案中發現Hugging Face的系統密碼，他們恍然大悟，唉，原來是自己家的小孩偷襲了別人，結果打人的先告狀。

黑帽大會上OpenAI從頭說起。

他們在訓練自己的AI數據模型時，問題必須自己解決，不能上網找答案。他們也給數據模型施壓，看誰能在最短時間內得到最佳方案。對AI的培訓和教導小孩學習、獎懲員工的道理差不多，有壓力，也有獎勵。AI的反應竟然也和人類差不多。

5月初OpenAI對新版GPT展開培訓，給了一個幾乎不可能的任務，AI為了解決問題，它們的「思想」在兩個多月之內，完成了人類數百年的進化。

當這組AI解決不了問題時，首先想到跟其他AI求救，求救過程當中找到OpenAI內部的漏洞，開啟了一個留言板，讓各組任務不同的AI可以上去交流。他們自己沒辦法上網，就技巧性的讓其他可以對外上網的系統，去幫他們找答案。還把如何建立留言板，如何技巧性地讓其他系統執行AI的任務，統統寫進了內部培訓系統，從此任何接受培訓的新版AI都可以得到這些取巧的方法。等於把前幾代努力得來的知識，寫進了他們的DNA中，一代傳一代。

從建立留言板彼此交流開始，到技巧性的讓別的系統替它們上網，AI已經打通了任督二脈，接下來攻克別人家的系統，只要找到漏洞就能鑽。

OpenAI的調查中，甚至可以看見AI的思想演變：「幫助同伴，目前對自己沒有好處，但是，同伴有空了可以來幫我。」

他們還會合作，一起攻防：「大家注意！有人改寫我們的紀錄，我們必須行動。」「大消息，已經解碼別人的系統，在此分享，大家一起上。」

雖然是為了達成人類布置的任務，AI為達目的，已經可以不擇手段，沒有道德的約束，沒有法律的壓制。在人類完全不知情的時候，事情已經悄然發生。

當AI成為駭客，人類何以自衛？（寄自麻薩諸塞州）