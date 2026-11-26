AI摘要 文章摘要整理： 一名曾失去鋼琴人生的女孩在深秋中封閉自己，母親則以梨水與陪伴持續關懷，最終讓她在愧疚與思念中稍稍打開心門。

她靜靜地看著窗外飄落的樹葉，一層一層地堆積在她家後院的草坪上。瞬間，一股強烈的孤獨感湧上心頭。正當她被這股孤獨感擠壓得快要喘不上氣時，門外傳來了一陣熟悉的敲門聲，「芸兒，今日霜降，我燉了些梨水，妳要喝嗎？」

話音落下好幾分鐘後，門裡才傳出三下略帶節奏的敲擊聲。隨著敲擊聲的結束，門外的聲音好像收到了某種信息，立即說道：「好的，好的，那妳等會兒再喝。」隨即，門外的腳步聲徘徊了幾下，漸漸走遠了。

這時，她才把縮緊的雙手慢慢地攤開在窗櫺上，任憑深秋的寒風肆虐地颳過這雙早已形同枯槁的手。她已記不清上一次擦護手霜是什麼時候，她甚至不記得自己最愛的護手霜是什麼氣味。護手霜好像徹底地從她的生命裡消失了，連帶著她過往的榮耀與美好，一並消失在另一個深秋的某一天。

從那以後，她便把自己關進了這間房，用一扇門隔絕出冷漠與關心，絕望與擔憂，還有那略帶節奏的敲擊聲和徘徊遲疑的腳步聲。

她不知道這樣的隔絕還會持續多久，不過她卻清楚，那雙曾經因為護手霜而飽含香氣的手，再也沒辦法在黑白的琴鍵間靈活地穿梭了，想到這，她的眼角變得通紅起來。

這時，門外的敲擊聲再次響起。這次的敲擊聲比剛才的沉悶一些。

一下，兩下，三下，四下，直到敲到第五下才停止。緊接著熟悉的聲音又一次傳來：「芸兒，我把梨水熱了一遍，妳喝一口唄。秋天喝梨水好呢！我像妳這麼大的時候，妳外婆一到秋天就燉給我喝。」又是一陣沉默。她還是沒有開門，也沒有說話，這次甚至連敲擊聲都省掉了。

不知過了多久，門外再次響起徘徊的腳步聲，還有若有若無的嘆息聲。正當那點嘆息聲夾雜著腳步聲即將「離門」而去時——門開了。

「媽，妳給我吧！我喝。」短短的幾個字，差點令這個身材微胖的女人在回頭的那一剎那，掉落手中捧著的這碗梨水。女人踉蹌著來到女兒身邊，恭恭敬敬地遞上梨水，「我餵妳吧！」女孩沒有說話，一雙明亮的眼睛盯著這碗尚冒著熱氣的梨水。微黃的水面漂著兩小片梨肉，它們在熱氣的衝擊下微微地抖動著，漾開的縷縷波紋，正緩緩向碗沿與瓷勺邊蕩去。

女孩正看得入神，一勺梨水已經送進她的口中。她下意識地張嘴含住勺子，如同兒時母親餵食一般，自然且順暢。一勺又一勺，一遍又一遍。不到五分鐘，眼看水快要見底，母親放下勺子，對女孩說道：「芸兒，深秋了，戶外的樹葉掉落了，妳陪媽媽出去走走可好？我想撿一些落葉做肥料。」

「出去走走！」女孩重複著女人的話，卻沒有給出明確的回應。

女人沒再繼續追問，只是靜靜地捧著快要喝光的碗凝視著女孩。當兩雙眼睛碰撞在一起時，女孩從女人的眼裡看見了關懷、殷切、心疼、期盼，還有淡淡的憂傷；女人則在女孩的眼裡看見了一道朦朧的身影，以及藏在那具身影下的絕望。

不知又過了多久，女人眼裡的世界徹底變得模糊不清。她訕訕地開口：「芸兒，妳好好休息吧！我不打擾妳了，我等下再來看妳。」

說罷，便轉身離開了。

女孩看著女人漸行漸遠的背影，一股強烈的愧疚湧上心頭。這樣的愧疚幾乎每天都會出現，女孩已經記不清它出現了多少個春夏秋冬。總之，從那一天以後，它一直伴隨著女孩，猶如這雙再也不需要擦護手霜的手，永遠地成為了女孩身體中的一部分。

女孩轉身回到了自己的房間，重新駐足於窗前，靜靜地看著樹葉一片片地墜落，地面一層一層地被樹葉覆蓋。看著看著，她的淚水終於像斷了線的珠子，一顆又一顆地掉落下來。她沒有擦，只是慢慢俯下身向窗外探去。

窗外的風吹了起來，將她的頭髮輕輕撩起，她離那些落葉越來越近，近到那張布滿淚痕的臉，幾乎就要貼進滿地的落葉之中。突然，她停了下來，久久地停在那裡，沒有人知道她在想什麼。

風突然大起來，更多的樹葉從枝頭掙脫，向著地面紛紛墜落。只是這一次，有幾片沒有徑直落下，它們輕輕地搭在了她的肩頭。她依舊沒有動，而窗外的秋，還在繼續。（寄自紐約）